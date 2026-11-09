Fachin determina arquivamento do Inquérito das Fake News

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O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira, 9, o arquivamento do Inquérito das Fake News, após atender a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). A investigação tramitava na Corte há sete anos e meio.

Na decisão, Fachin argumentou que a validade inicial do inquérito não justifica a continuidade indefinida do procedimento. Segundo o magistrado, a investigação não pode ultrapassar os limites temporais e materiais compatíveis com sua natureza.

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A determinação está alinhada ao posicionamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Antes de decidir sobre o caso, Fachin havia solicitado uma manifestação da PGR sobre o andamento do inquérito.

No parecer, Gonet defendeu a continuidade de "linhas de apuração ainda abertas que se desprenderam da apuração de origem", indicando que investigações derivadas poderão prosseguir.

*Em ataualização