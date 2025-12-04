Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POSICIONAMENTO

Gilmar mantém decisão e recusa pedido da AGU sobre impeachment

Messias defendeu prerrogativas do Senado em impeachment de ministros

Redação

Por Redação

04/12/2025 - 19:39 h
Ministro Gilmar Mendes do STF.
Ministro Gilmar Mendes do STF. -

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira, 4, o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para reconsiderar a decisão na qual entendeu que somente a Procuradoria-Geral da República (PGR) pode entrar com pedidos de impeachment de integrantes da Corte.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, enviou uma petição ao ministro e defendeu a possibilidade de abertura de processo de impeachment pelo Senado faz parte de uma "relação de equilíbrio" entre os poderes.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na decisão, Mendes entendeu que o pedido de reconsideração é incabível juridicamente. “Isso porque somente existem recursos quando expressamente previstos em lei, com estrutura, pressupostos e efeitos definidos pelo ordenamento. Em razão dessa taxatividade, não é dado às partes criar meios impugnativos atípicos”, disse.

Leia Também:

Alcolumbre diz que decisão de Gilmar usurpa prerrogativa do Senado
Gilmar desarma 'golpe parlamentar' em 2027 com decisão sobre o STF
João Roma diz que decisão de Mendes é "ataque direto à democracia"

Gilmar Mendes também reiterou que os ministros de tribunais superior não podem ser submetidos a um regime de responsabilização incompatível com a Constituição.

“Tenho para mim que a medida cautelar deferida, além de encontrar fiel amparo na Constituição Federal, mostra-se indispensável para fazer cessar um estado de coisas manifestamente incompatível com o texto constitucional”, completou.

A decisão de Gilmar Mendes foi tomada a partir de uma ação protocolada pelo partido Solidariedade e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

A liminar será julgada pelos demais ministros da Corte em uma sessão virtual marcada para o dia 12 de dezembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

advocacia-geral da união constituição federal Gilmar Mendes Impeachment procuradoria-geral da república supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Gilmar Mendes do STF.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Ministro Gilmar Mendes do STF.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Ministro Gilmar Mendes do STF.
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Ministro Gilmar Mendes do STF.
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x