Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARGUMENTAÇÃO

Gilmar Mendes blinda familiares de Toffoli contra investigação de CPI

Companhia é vinculada a familiares do ministro Dias Toffoli e esteve sob o radar do colegiado

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

27/02/2026 - 17:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mendes argumentou que comissão incorreu em desvio de finalidade
Mendes argumentou que comissão incorreu em desvio de finalidade -

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou nesta sexta-feira, 27, a decisão da CPI do Crime Organizado que havia quebrado os sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridth Participações.

A companhia é vinculada a familiares do ministro Dias Toffoli e esteve sob o radar do colegiado devido à antiga propriedade, o resort Tayayá, no Paraná.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias
Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação
Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico

Na decisão, Mendes argumentou que a comissão incorreu em desvio de finalidade. De acordo com o magistrado, as investigações sobre transações financeiras envolvendo a Maridth e fundos do Banco Master não possuem conexão com o escopo original da CPI, que visa combater facções criminosas e milícias.

Limites da investigação

Para o decano do STF, medidas restritivas de direitos fundamentais só são juridicamente válidas quando guardam "estrito nexo de pertinência" com o objeto de criação do colegiado.

“Qualquer espécie de produção probatória em circunstâncias desconexas ou alheias ao ato de instauração configura flagrante desvio de finalidade e abuso de poder”, registrou Mendes em despacho.

Embate jurídico

A quebra de sigilo havia sido aprovada na última quarta-feira, 25. Além da medida financeira, a CPI aprovou convites e convocações para o próprio ministro Toffoli e os irmãos, José Carlos e José Eugênio, sócios no empreendimento paranaense.

A ofensiva da comissão, contudo, sofreu sucessivos reveses no STF. Na quinta-feira, 26, o ministro André Mendonça já havia desobrigado os irmãos de Toffoli de comparecerem ao depoimento.

A CPI do Crime Organizado, instalada em novembro de 2025, tem como meta oficial produzir um diagnóstico sobre a segurança pública no país e propor medidas contra o crime organizado.

Críticos da recente linha de investigação da comissão apontam que o foco no Banco Master e no resort paranaense extrapolava os limites institucionais do grupo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CPI do crime organizado Gilmar Mendes investigação judicial Quebra de Sigilo segurança pública STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mendes argumentou que comissão incorreu em desvio de finalidade
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Mendes argumentou que comissão incorreu em desvio de finalidade
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Mendes argumentou que comissão incorreu em desvio de finalidade
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Mendes argumentou que comissão incorreu em desvio de finalidade
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x