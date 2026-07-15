Jair Bolsonaro tem até esta quarta-feira para explicar carta a Moraes

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A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem até esta quarta-feira, 15, para explicar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se ele tinha conhecimento prévio e autorizou a divulgação de uma carta manuscrita lida por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Na decisão que concedeu 48 horas para a apresentação dos esclarecimentos, Moraes explicou que quer saber se a conduta de Bolsonaro configurou uma forma de burlar a restrição judicial que o proíbe de utilizar redes sociais, de forma direta ou por meio de terceiros.

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Fim da domiciliar

Se Moraes entender que houve descumprimento das medidas cautelares, poderá revogar a prisão domiciliar concedida a Bolsonaro por questões de saúde.

Caso isso ocorra, o ex-presidente voltará a cumprir a pena de 27 anos de prisão em regime fechado no Complexo da Papuda ou na Superintendência da Polícia Federal.

Carta de Bolsonaro

A decisão de Moraes ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro ler, no último sábado, 11, um texto redigido por Jair Bolsonaro, no qual ele manifesta apoio à candidatura do filho à Presidência da República.

Em uma live realizada na noite de segunda-feira, 13, Flávio negou que Bolsonaro tenha pedido ou autorizado a divulgação da carta.