POLÍTICA
Jantar, uísque e precatórios: mensagens revelam aproximação entre Vorcaro e Ciro
Encontro ocorreu em julho de 2024, depois de Ciro questionar operações ligadas ao Banco Master
As críticas públicas de Ciro Gomes (PSDB) às operações financeiras envolvendo precatórios de interesse do Banco Master estavam no centro do contexto que levou a um jantar com Daniel Vorcaro, em julho de 2024. Na ocasião, o então banqueiro demonstrava incômodo com as declarações do ex-governador do Ceará e contestava as informações divulgadas por ele.
A tentativa de aproximação ocorreu em um encontro organizado pelo advogado Walfrido Warde, em sua residência, em São Paulo. O objetivo era discutir as operações com precatórios de interesse da instituição financeira, em um momento no qual Ciro questionava publicamente a regularidade desses negócios.
A preparação do jantar e as conversas entre os envolvidos vieram a público nesta terça-feira, 13, em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo. A publicação teve como base mensagens trocadas entre Vorcaro e Warde, que ficou responsável por organizar a reunião e repassar informações sobre a chegada do político.
Nas conversas, Vorcaro afirmou que as informações divulgadas por Ciro eram falsas. O posicionamento expõe o desconforto do banqueiro com as críticas feitas pelo tucano antes do encontro, que ocorreu justamente em meio à discussão sobre a regularidade das operações financeiras.
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Uísque foi mencionado antes do encontro
Além das tratativas para viabilizar o jantar, as mensagens registraram uma pergunta inusitada de Vorcaro ao advogado. Depois de ser informado de que Ciro chegaria por volta das 20h30, o banqueiro quis saber se poderia levar uma garrafa de uísque para o ex-governador.
O episódio integra o conjunto de mensagens que detalham a organização do encontro entre Vorcaro e Ciro. A reunião foi articulada em um contexto de divergência pública sobre operações com precatórios, tema que o banqueiro pretendia discutir com o político.