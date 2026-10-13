Jantar, uísque e precatórios: mensagens revelam aproximação entre Vorcaro e Ciro

As críticas públicas de Ciro Gomes (PSDB) às operações financeiras envolvendo precatórios de interesse do Banco Master estavam no centro do contexto que levou a um jantar com Daniel Vorcaro, em julho de 2024. Na ocasião, o então banqueiro demonstrava incômodo com as declarações do ex-governador do Ceará e contestava as informações divulgadas por ele.

A tentativa de aproximação ocorreu em um encontro organizado pelo advogado Walfrido Warde, em sua residência, em São Paulo. O objetivo era discutir as operações com precatórios de interesse da instituição financeira, em um momento no qual Ciro questionava publicamente a regularidade desses negócios.

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A preparação do jantar e as conversas entre os envolvidos vieram a público nesta terça-feira, 13, em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo. A publicação teve como base mensagens trocadas entre Vorcaro e Warde, que ficou responsável por organizar a reunião e repassar informações sobre a chegada do político.

Nas conversas, Vorcaro afirmou que as informações divulgadas por Ciro eram falsas. O posicionamento expõe o desconforto do banqueiro com as críticas feitas pelo tucano antes do encontro, que ocorreu justamente em meio à discussão sobre a regularidade das operações financeiras.

Uísque foi mencionado antes do encontro

Além das tratativas para viabilizar o jantar, as mensagens registraram uma pergunta inusitada de Vorcaro ao advogado. Depois de ser informado de que Ciro chegaria por volta das 20h30, o banqueiro quis saber se poderia levar uma garrafa de uísque para o ex-governador.

O episódio integra o conjunto de mensagens que detalham a organização do encontro entre Vorcaro e Ciro. A reunião foi articulada em um contexto de divergência pública sobre operações com precatórios, tema que o banqueiro pretendia discutir com o político.