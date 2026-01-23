Jequié abre licitação de R$ 2,8 milhões para produção do São João 2026

Prefeitura de Jequié - Foto: Reprodução | prefeitura de Jequié

A prefeitura de Jequié, no sudoeste baiano, abriu uma licitação com gasto estimado de R$ 2,81 milhões. Entre os objetivos, está a contratação de empresa responsável pela produção dos eventos juninos de 2026. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

O processo ocorre por meio de pregão eletrônico, na modalidade menor preço por item, e inclui os seguintes serviços:

de contratação de atrações artísticas;

planejamento;

coordenação;

direção artística;

logística;

assessoramento técnico;

operacionalização dos eventos promovidos ou apoiados pela prefeitura.

Segundo o edital, a sessão pública está marcada para o dia 6 de fevereiro de 2026, com recebimento de propostas entre os dias 3 e 6 de fevereiro. O contrato terá vigência de seis meses a partir da assinatura.

Valor e critérios

De acordo com o documento, o valor estimado da contratação é de R$ 2.812.327,04. A prefeitura informa que o montante foi definido pelos critérios:

pesquisa de preços de mercado;

referências praticadas no setor de eventos;

valores estabelecidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para o exercício de 2026.

Na prática, o valor funciona como referência máxima da licitação e as empresas interessadas poderão apresentar propostas com preços inferiores.

Cachês dos artistas

O objeto da licitação não detalha cachês individuais de artistas ou bandas. A contratação prevê um pacote completo de serviços, que inclui desde a curadoria artística até a execução logística dos eventos.

A unidade solicitante é a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a disputa será realizada por meio da plataforma BNC Compras.

Em nota, a Prefeitura de Jequié disse que foi aberto um edital de Ata de Registro de Preços, destinado à contratação eventual de artistas ao longo de todo o calendário anual do Município, bem como a possibilidade de servir para o ano de 2027.

Diz ainda que a ata não representa gasto imediato nem obrigatório, mas sim um valor máximo estimado, que poderá ser utilizado conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária, para atender diversos eventos promovidos ou apoiados pela Prefeitura de Jequié, a exemplo do aniversário da cidade, festejos de Santo Antônio, Réveillon, eventos natalinos, além de outras ações culturais e institucionais realizadas ao longo do ano e que não há destinação exclusiva desse valor para um único evento,

Prefeito coloca em xeque futuro dos festejos

Em conversa recente com a imprensa na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), colocou em xeque o futuro dos eventos juninos nos municípios baianos nos próximos anos.

Segundo o gestor, os aumentos constantes nos custos para a realização dos festejos devem se tornar um problema a médio prazo, dificultando a contratação de artistas e impactando o turismo e a economia das cidades do interior.

“O São João começou com um custo e hoje está dez vezes mais caro do que há cinco ou seis anos. Do jeito que as coisas estão, em até três anos nenhum município baiano conseguirá ter condições de realizar a festa. Se este ano for igual ao ano passado, os custos devem aumentar em cerca de R$ 5 milhões”, afirmou.