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Kiss & Fly: Câmara de Salvador derruba votação que barra cobrança no Aeroporto

Texto estava previsto para ser votado nesta quarta, 17

Leo Almeida e Cássio Moreira
Por Leo Almeida e Cássio Moreira
Kiss & Fly tem destino adiado na Câmara de Salvador
Kiss & Fly tem destino adiado na Câmara de Salvador - Foto: Leonardo Almeida | AG. A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador adiou a votação do Projeto de Lei nº 108/2026, de autoria do presidente do legislativo, Carlos Muniz (PSDB), que prevê a proibição do sistema Kiss & Fly no Aeroporto de Salvador, pautado inicialmente para esta quarta-feira, 17.

A informação foi confirmada ao portal A TARDE em primeira mão pelo líder do governo Bruno Reis (União Brasil) na Câmara, Kiki Bispo (União Brasil).

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O vereador afirmou que o projeto seria colocado na Ordem do Dia, assim como os demais projetos dos outros edis, na última sessão antes do recesso parlamentar.

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No entanto, a reunião entre lideranças definiu o adiamento da votação de todos os projetos dos vereadores, para que eles possam ser apreciados da maneira correta, o que inclui o texto de Muniz.

"Por entendimento das bancadas de governo e oposição, como tem vários projetos de vereadores, dada a complexidade de algumas matérias, a questão das comissões, que vamos tirar de pauta os projetos dos vereadores, retomando tão logo retorne do recesso", confirmou o vereador.

"Será uma pauta específica, e entre elas tem Kiss & Fly, que será apreciado pela Câmara, não tem como voltar atrás, vamos apreciar, mas neste momento não serão votados os projetos de vereadores não serão pautadas por acordo das bancadas", destacou o parlamentar.

Quebra de expectativa

Segundo apuração do portal A TARDE, havia um consenso para a votação de todos os projetos de autoria dos vereadores. A informação foi confirmada por alguns integrantes da base do prefeito Bruno Reis.

Apesar da expectativa criada, o colegiado de líderes preferiu por adiar a votação do Kiss & Fly, que tem levantado polêmica nos últimos meses.

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Tags

Aeroporto de Salvador CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR Kiss & Fly

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