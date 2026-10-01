Lula cita petróleo na margem equatorial e provoca Trump: "vai morrer de inveja"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil poderá ter uma grande quantidade de petróleo caso as expectativas relacionadas à margem equatorial se confirmem. Ao falar sobre o potencial da região, o presidente citou o norte-americano Donald Trump e disse que o país poderá provocar “inveja” no chefe da Casa Branca.

"E agora descobrimos mais petróleo na margem equatorial, cara. Você não tem noção: se der certo o que nós estamos pensando, vai ter muito petróleo. O Trump vai morrer de inveja nossa. Cara, está a 575 quilômetros da margem do estado do Amazonas e a 675 da margem do Amapá. Nós fomos pegar petróleo a 7 mil metros de profundidade. Se afundar mais um pouquinho, traz o japonês na sonda."

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A declaração foi dada durante a entrevista de Lula ao Flow Podcast, realizada na noite desta quinta-feira, 1º. Na conversa, o presidente também falou sobre o que pretende fazer com os recursos que, segundo ele, poderão ser obtidos a partir dessa riqueza.

Dinheiro para formação de jovens

Lula afirmou que a eventual arrecadação com o petróleo deverá ser utilizada para investir na formação da juventude brasileira. O presidente apresentou a exploração da margem equatorial como uma oportunidade para ampliar os investimentos no desenvolvimento do país.

"E esse dinheiro eu quero utilizar, sabe para quê? Esse dinheiro eu quero utilizar para formar essa molecada."

Na sequência, Lula afirmou que o Brasil precisa alcançar um novo patamar de desenvolvimento e citou China e Estados Unidos como referências na comparação.

"Esse país vai ter que dar um banho chinês e americano. Eu cansei de ser um país em desenvolvimento. Nós queremos ser um país desenvolvido."