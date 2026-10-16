Lula critica Globo após almoço de Flávio Bolsonaro com direção da emissora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a TV Globo nesta sexta-feira, 16, após mencionar um almoço do senador Flávio Bolsonaro (PL) com integrantes da direção da emissora no mesmo dia em que o parlamentar concederia uma entrevista. A declaração foi feita durante um ato em Ipatinga, no interior de Minas Gerais.

Ao comentar o encontro, Lula levantou a hipótese de que a emissora estaria insatisfeita com ações de seu governo. Entre os motivos citados pelo presidente estão o fim da escala de trabalho 6x1, a proposta de transporte gratuito aos fins de semana e medidas relacionadas ao mercado de apostas.

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"Hoje é dia do Flávio ir fazer a entrevista dele. Sabe o que aconteceu agora de tarde? Ele foi almoçar com a direção da Globo. Ele foi almoçar com a direção da Globo no dia da entrevista dele. Certamente a Globo tá com raiva de mim porque eu acabei com a Bets e ela tinha uma Bet. Certamente a Globo tá com raiva de mim porque nós aprovamos o fim da escala 6x1. Certamente ela tá com raiva de mim porque ela sabe que eu vou dar o transporte gratuito no final de semana para o povo brasileiro poder passear com a sua família".

Presidente menciona prisão de Volcaro

Lula ainda citou a prisão de Volcaro ao enumerar as razões pelas quais acredita que a emissora estaria descontente com seu governo. A declaração, no entanto, não apresentou detalhes adicionais sobre a relação entre o caso e o almoço mencionado pelo presidente.

"Ela deve estar com raiva porque ela sabe que fomos nós que prendemos o Volcaro."



As afirmações sobre os motivos de uma possível insatisfação da Globo foram feitas por Lula durante o ato em Minas Gerais. Não foram apresentados, no trecho da fala, elementos que comprovem uma ligação entre o encontro de Flávio Bolsonaro com a direção da emissora e as medidas governamentais citadas pelo presidente.