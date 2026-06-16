Lula vai inaugurar hospital de R$ 187 milhões em nova visita a Bahia

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O presidente Lula (PT) estará na Bahia mais uma vez no dia 1º de julho. O líder petista deverá ter agenda cheia na próxima visita que vai fazer ao estado.

O portal A TARDE apurou que o presidente está confirmado na inauguração do Hospital Regional do Litoral Norte, em Alagoinhas, no Agreste baiano. A nova unidade será a primeira obra hospitalar do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) entregue no país.

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Com investimento superior a R$ 187 milhões, o hospital contará com 190 leitos, dos quais 30 serão destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na mesma data, Lula deve participar também do show de reabertura do Teatro Castro Alves (TCA), fechado para reformas há três anos após um incêndio.

Entre os cantores cotados na apresentação, estão os medalhões da música baiana Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Ainda existe a possibilidade de Lula participar do início da operação assistida do primeiro trecho do VLT de Salvador, que pode acontecer também no primeiro dia do próximo mês.

Dois de Julho

O presidente também deve participar do desfile cívico da Independência do Brasil na Bahia, o Dois de Julho, pelo quinto ano consecutivo.