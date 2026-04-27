Jorge Messias, vetos e escala 6x1: semana será decisiva para Lula

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Após passar por procedimentos médicos em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou a Brasília no domingo, 26, e inicia uma semana decisiva no Congresso Nacional, com pautas estratégicas para o governo.

Diante da pressão da oposição e da necessidade de manter projetos considerados prioritários em ano eleitoral, a expectativa é de intensificação das articulações com líderes partidários para consolidar a base e evitar derrotas.

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Semana movimentada

Um dos principais pontos da agenda ocorre na quarta-feira, 29, quando o Senado deve analisar a indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O nome escolhido, o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com possibilidade de votação no plenário no mesmo dia. A indicação enfrenta resistência e o governo trabalha para garantir apoio suficiente.

Na quinta-feira, 30, o Congresso se reúne para analisar o veto presidencial ao projeto que trata da redução de penas relacionadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

A oposição articula para derrubar o veto e afirma ter votos, o que representa um teste direto de força para o governo.

Atenção especial ao PL da escala 6x1

Na Câmara dos Deputados, o foco está na instalação da comissão especial que vai discutir o fim da escala 6x1.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), tenta acelerar a tramitação da proposta, considerada sensível por setores empresariais e com potencial impacto econômico.