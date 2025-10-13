Mendonça celebra cessar-fogo: “Deus abençoe Israel e a Palestina”

Em sua declaração, ele ressaltou a necessidade de reconstrução da Palestina e de esforços internacionais voltados à paz duradoura na região - Foto: Fellipe Sampaio/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, comemorou nesta segunda-feira, 13, o acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas. Em sua declaração, ele ressaltou a necessidade de reconstrução da Palestina e de esforços internacionais voltados à paz duradoura na região.

"Hoje é dia de comemorar. Celebrar a paz pactuada entre Israel e o Hamas, celebrar a volta dos reféns sobreviventes e celebrar a possibilidade de fuga da Palestina. Deus abençoe Israel!!! Deus abençoe a Palestina!!! Que tenha paz!!", disse o ministro em um post no X, ao compartilhar um vídeo de um reencontro.

Na quarta-feira, 8, Israel e o Hamas anunciaram um plano de paz para interromper a guerra na Faixa de Gaza. Pelo acordo, o grupo se comprometeu a libertar todos os reféns vivos e a devolver os restos mortais das vítimas que morreram.

Nesta segunda, os últimos 20 reféns israelenses vivos sequestrados pelo Hamas foram libertados pelo grupo terrorista na madrugada após dois anos sendo mantido em cárcere privado.

O ministro já havia citado o conflito antes e dito que era necessário o fim da guerra, no ano passado, durante participação da Marcha para Jesus, em São Paulo.

Na ocasião, Mendonça disse que esteve no início de 2024 em Israel e viu que o povo estava em sofrimento.

"Todos somos defensores da paz, queremos a paz e o fim da guerra. Queremos que esse momento de dor e sofrimento que alcança também o povo palestino acabe. Mas para isso, o povo de Israel precisa da devolução dos reféns", declarou no evento.

Durante o período de guerra entre os países, o Hamas sequestrou 251 pessoas no dia 7 de outubro de 2023. Segundo Israel, o grupo ainda mantinha 48 vítimas na Faixa de Gaza, das quais 28 estão mortas.

Os demais sequestrados foram libertados em outros dois acordos de cessar-fogo ou resgatados por militares israelenses.

A liberação do grupo israelense ocorreu após o acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas na última quarta-feira, 8. Durante a madrugada, foram libertados sete reféns.