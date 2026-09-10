POLÍTICA
Moraes libera lista de visitas a Bolsonaro e abre caminho para Michelle na campanha
Ministro do STF ampliou lista de familiares autorizados a visitar o ex-presidente durante a campanha
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a entrada de novos familiares nas visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília.
A decisão atende a um pedido feito pela defesa de Bolsonaro e permite que alguns parentes tenham autorização permanente para visitá-lo. A medida tem como objetivo liberar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para cumprir compromissos de campanha no Distrito Federal.
Michelle é candidata ao Senado Federal.
Quem poderá visitar Bolsonaro
Com a decisão, foram autorizados a visitar o ex-presidente o irmão dele, Renato Bolsonaro, as cunhadas Geovanna Kathleen e Suyane Lanuze Lima, além dos sogros Vicente de Paulo Reinaldo e Maisa Torres Antunes.
As visitas poderão ocorrer às quartas-feiras e aos sábados, durante os períodos da manhã e da tarde.
Os filhos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Renan Bolsonaro, já tinham autorização de Moraes para visitar o pai.
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Medida envolve campanha de Michelle
A autorização foi solicitada pela defesa justamente para que Michelle possa se ausentar das visitas ao marido e participar de atividades eleitorais.
O PL vinha questionando as restrições impostas às visitas e afirmava que a situação estava prejudicando a campanha da ex-primeira-dama.
Segundo o partido, Michelle não vinha conseguindo participar de eventos da legenda nem realizar caminhadas com eleitores no Distrito Federal.
Com a ampliação da lista de familiares autorizados, a expectativa é que ela tenha mais liberdade para cumprir a agenda eleitoral enquanto Bolsonaro permanece em prisão domiciliar.