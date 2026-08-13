Morre José Alfredo Rocha Dias, ex-conselheiro do TCM-BA

O conselheiro aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) José Alfredo Rocha Dias morreu nesta quinta-feira, 13, aos 78 anos. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, 14, às 10h, no cemitério Jardim da Saudade. José Alfredo Rocha Dias deixa viúva, Maria de Lourdes Ribeiro Dias, um casal de filhos e dois netos.

Em decorrência do falecimento, o presidente da Corte de Contas, Nelson Pellegrino, suspendeu a sessão que seria realizada nesta quinta. Em nome dos demais conselheiros e dos servidores, Pellegrino manifestou solidariedade à família e lamentou a morte do conselheiro, que trabalhou no TCM-BA por 49 anos.

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Lembrou que ele ingressou na Corte de Contas em 1974, como auditor jurídico, e depois foi nomeado conselheiro, exercendo o cargo por 30 anos. Como membro do tribunal ocupou todos os cargos de direção: foi presidente de Câmara, diretor da Escola de Contas, corregedor, vice-presidente e presidente. E destacou seu empenho, como presidente, para manter em funcionamento o TCM-BA e recuperar suas instalações, após o incêndio que ocorreu em 1999.

“O conselheiro José Alfredo Rocha Dias, ao longo de quase meio século, ajudou a construir e consolidar o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que hoje é referência de excelência no sistema de órgãos de controle externo. Seu histórico é de um servidor público exemplar, que honrou este tribunal, e que exerceu com reconhecida competência profissional a magistratura de contas”, disse o presidente Nelson Pellegrino.