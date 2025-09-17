Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATOS GOLPISTAS

Motta cede pressão e inicia votação de requerimento para acelerar anistia

Medida é uma das principais pautas de políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

17/09/2025 - 21:19 h | Atualizada em 17/09/2025 - 22:45
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu na noite desta quarta-feira, 17, dar andamento ao requerimento de urgência da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro de 2023.

A medida é uma das principais pautas dos parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O documento, por sua vez, não se limita a invasão da Praça dos Três Poderes, e se amplia para as motivações políticas registradas no dia 30 de outubro. O projeto é de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ).

Em sessão cheia, uma ala dos que apoiam a medida inflam os ânimos e entoam gritos de ordem como “anistia, já” no plenário da Casa. Há também outra ala que rejeita a proposta e já declarou o seu posicionamento contrário, a exemplo do deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).

“Hoje, você está assinando um atestado de louvor aos ditadores. Não existe pacificação com impunidade, não existe pacificação de anistia para golpistas e falar em condições humanitárias chega a ser bizarro”, disse.

Leia Também:

Entenda a relação entre a PEC da Blindagem, anistia e eleição de 2026
Projeto de anistia volta à pauta da Câmara nesta quarta-feira
PEC da anistia: Gleisi toma decisão após pressão da oposição
Presidente da Câmara confirma que anistia será colocada em votação

Já o deputado Gustavo Gayer orientou a bancada do PL a votar favoralvemente ao documento e considerou a medida como um "alento" aos custodiados.

“Um pouco de alento para os prisioneiros políticos, presidente. É por isso que hoje, eu tenho orgulho de vir nesse microfone, em nome de todo o PL, de todo brasileiro de bem quer ver uma nação livre. O PL orienta sim”, afirmou.

Plenário dos Câmara dos Deputados
Plenário dos Câmara dos Deputados | Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Para Hugo Motta, contudo, há visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos da depredação dos prédios dos Três Poderes, no 8 de janeiro de 2023 e, portanto, cabe ao Plenário decidir.

“O Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito. O país precisa andar”, disse Motta, por meio de suas redes sociais.

Votos necessários para aprovação da urgência

Para que o documento seja aprovado na Câmara dos Deputados, e em seguida, siga para análise sem necessidade de passar pelas comissões, o documento precisa ter ao menos 257 votos favoráveis.

De acordo com o presidente da Câmara, se o requerimento de urgência for aprovado, um relator será nomeado para apresentar uma versão de um texto que encontre apoio da maioria ampla da Casa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia Câmara dos Deputados PL da Anistia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x