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O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça a extinção do processo contra o secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza.

No dia 25 de outubro, durante o segundo turno das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) havia determinado a prisão do gestor, sob a justificativa de que teria ocorrido uma redução na circulação de ônibus na capital baiana durante o pleito.

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Na manifestação, conforme o Metrópoles, o MPF pediu o encerramento da ação com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando constatada a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

O órgão também solicitou o encaminhamento dos documentos à Procuradoria Regional Eleitoral, para subsidiar um procedimento já instaurado e permitir a eventual adoção de medidas na esfera criminal.

Pedido não representa absolvição

A solicitação de extinção não significa, necessariamente, que o MPF tenha considerado inexistentes as irregularidades apontadas ou que Pablo Souza tenha sido inocentado.

O pedido trata do encerramento da ação em questão, sem julgamento do mérito, e não impede a continuidade de apurações em procedimento específico.

Eventuais responsabilidades criminais do secretário ainda poderão ser analisadas pela Procuradoria Regional Eleitoral, a partir dos documentos encaminhados.

Prefeitura contestou acusações

No processo, a Prefeitura de Salvador contestou os argumentos apresentados na petição inicial. A gestão municipal sustentou que garantiu a gratuidade irrestrita do transporte público entre 6h e 20h, conforme previsto em decreto, e determinou a operação integral da frota programada para dias úteis.

A prefeitura afirmou que manteve no segundo turno a mesma programação de 2.954 partidas executada no primeiro turno e disponibilizou veículos adicionais de apoio nos terminais da Lapa e do Acesso Norte.

Também declarou que Pablo Souza expediu, às 13h01, um ofício circular determinando às concessionárias a circulação de 100% da frota operacional dos dias úteis. Segundo a defesa, a determinação foi encaminhada antes de a prefeitura tomar conhecimento da decisão liminar, disponibilizada no mural da Justiça Eleitoral às 13h47.

Sobre os ônibus que permaneceram nas garagens, a gestão alegou que parte dos veículos era destinada à reserva técnica ou estava em manutenção preventiva.

Decisão do TRE-BA e liberação dos ônibus

A decisão do TRE-BA ocorreu após representação da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), que denunciou a retenção de ônibus que circulavam com adesivos de apoio ao partido. A situação teria provocado redução na oferta de transporte público no dia da votação, conforme mostrou o Metrópoles à época.

A ordem de prisão deveria ser cumprida pela Polícia Federal (PF). Na ocasião, a corporação informou que Pablo Souza não estava em Salvador, mas em Paris, na França.

A estimativa era de que aproximadamente 50% da frota estivesse retida nas garagens. Após a decisão judicial, a Prefeitura de Salvador determinou a liberação de todos os veículos, inclusive os que estavam adesivados.

Na ocasião, a prefeitura atribuiu o atraso na saída dos coletivos da garagem G5, durante a manhã, à afixação não autorizada de adesivos de propaganda eleitoral em referência a um candidato do PT.

Segundo a versão apresentada pela gestão, o material teria sido colocado por integrantes do Sindicato dos Rodoviários, o que exigiu a intervenção da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) para a retirada, em respeito à neutralidade do transporte público e à legislação eleitoral.