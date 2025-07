Mulher de Eduardo Bolsonaro adota tom religioso após tarifaço de Trump

Redes sociais da mulher de Eduardo Bolsonaro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mulher do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Heloisa Bolsonaro, decidiu mudar o tom do seu perfil nas redes sociais e arquivou a maioria das publicações de seu perfil, deixando exposto apenas seis posts com mensagens religiosas, e uma foto da família.

A alteração acontece dois dias após o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciar tarifa de 50% sobre as exportações de produtos brasileiros. O filho do ex-presidente, que reside no país norte-americano, defendeu a medida.

“Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao Presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à lei Magnistky!”, escreveu o parlamentar.

THANK YOU PRESIDENT TRUMP - MAKE BRAZIL FREE AGAIN - WE WANT MAGNISTKY! pic.twitter.com/1lcGUsfygw — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 10, 2025

O deputado licenciado, por sua vez, tem sido apontado como um dos articuladores da medida por parte dos EUA, gerando uma crise diplomática entre os dois países, principalmente nas relações comerciais.

Na biografia do Instagram, Heloisa também adotou um versículo bíblico do livro de Jeremias (29:11), postado apenas como referência numérica. A citação fala sobre os planos de Deus e a esperança em meio às dificuldades, em uma aparente resposta à nova fase de exposição pública.

Com mais de 750 mil seguidores, Heloisa vinha mantendo uma rotina de postagens sobre o dia a dia nos Estados Unidos, incluindo passeios com os filhos, cuidados com o jardim e momentos de lazer na cidade onde vivem, possivelmente próxima a Dallas, no Texas.

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na mensagem, ele considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.