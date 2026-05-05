CLIMA DE INCERTEZA
Novo indicado de Lula ao STF segue indefinido, diz Alckmin
A expectativa é que nova indicação fique para depois das eleições
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou na segunda-feira, 4, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não definiu o próximo nome que indicará ao Supremo Tribunal Federal (STF) após a rejeição do advogado-geral da União, Jorge Messias, pelo Senado.
"Eu acho que o presidente Lula está definindo a sua nova indicação. Quero lamentar a não eleição do Jorge Messias, porque é uma pessoa preparada, jurista com experiência e com espírito público", disse Alckmin durante agenda em São Paulo.
Clima de incerteza
Senadores avaliam que, neste momento, não há ambiente político para a análise de uma nova indicação ao STF.
Nos bastidores, a leitura é de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não deve pautar um novo nome antes das eleições de outubro.
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Uma eventual exceção seria a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apontado como preferência de Alcolumbre para a vaga. Pacheco, no entanto, já afirmou que não tem interesse.
Rejeição histórica no Senado
Na última quarta-feira, 29, Jorge Messias foi rejeitado por 42 votos a 34 no plenário do Senado.
Para ser aprovado, eram necessários ao menos 41 votos favoráveis. Foi a primeira vez, desde 1894, que o Senado rejeitou uma indicação do presidente da República ao Supremo.
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