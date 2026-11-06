Novo presidente da Câmara de Lauro de Freitas é definido em eleição

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O vereador Givanildo Silva Santos, conhecido como Gil de Adélia (União Brasil), foi escolhido para comandar a Câmara Municipal de Lauro de Freitas pelos próximos dois anos. A eleição da nova Mesa Diretora ocorreu nesta sexta-feira, 6, durante sessão extraordinária realizada no plenário da Casa.

Além da presidência, a votação definiu os parlamentares que ocuparão os demais cargos da direção do Legislativo municipal entre 2027 e 2028.

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A composição eleita terá João Raimundo Damacena dos Santos, o Juca (PSDB), como primeiro vice-presidente, e Felipe Magalhães Novais, o Felipe Manassés (Progressistas), na segunda vice-presidência.

As secretarias ficarão sob responsabilidade de Edilson Ferreira de Jesus (Republicanos), como primeiro secretário; Wellington de Jesus Bispo da Silva, o Wellington Negão (Republicanos), como segundo secretário; e Juraci Santos Souza, conhecido como Bala (União Brasil), como terceiro secretário.

A escolha dos novos integrantes ocorreu após convocação publicada no Diário Oficial do Legislativo em 4 de novembro. A Mesa Diretora tem entre suas atribuições coordenar as atividades administrativas e legislativas da Câmara, organizar as sessões e garantir o cumprimento das normas regimentais.

Posse em janeiro

Os vereadores eleitos iniciarão os respectivos mandatos em 1º de janeiro de 2027. A gestão da nova Mesa Diretora seguirá até 31 de dezembro de 2028.

Até o fim deste ano, a presidência da Câmara continuará sob responsabilidade de Nilton Sapucaia Costa Júnior.