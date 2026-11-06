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POLÍTICA

Novo presidente da Câmara de Lauro de Freitas é definido em eleição

Vereadores escolheram a nova Mesa Diretora em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (6)

Luan Julião
Por
Sessão extraordinária foi convocada para definir os integrantes da direção da Câmara Municipal
Sessão extraordinária foi convocada para definir os integrantes da direção da Câmara Municipal - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O vereador Givanildo Silva Santos, conhecido como Gil de Adélia (União Brasil), foi escolhido para comandar a Câmara Municipal de Lauro de Freitas pelos próximos dois anos. A eleição da nova Mesa Diretora ocorreu nesta sexta-feira, 6, durante sessão extraordinária realizada no plenário da Casa.

Além da presidência, a votação definiu os parlamentares que ocuparão os demais cargos da direção do Legislativo municipal entre 2027 e 2028.

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A composição eleita terá João Raimundo Damacena dos Santos, o Juca (PSDB), como primeiro vice-presidente, e Felipe Magalhães Novais, o Felipe Manassés (Progressistas), na segunda vice-presidência.

As secretarias ficarão sob responsabilidade de Edilson Ferreira de Jesus (Republicanos), como primeiro secretário; Wellington de Jesus Bispo da Silva, o Wellington Negão (Republicanos), como segundo secretário; e Juraci Santos Souza, conhecido como Bala (União Brasil), como terceiro secretário.

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A escolha dos novos integrantes ocorreu após convocação publicada no Diário Oficial do Legislativo em 4 de novembro. A Mesa Diretora tem entre suas atribuições coordenar as atividades administrativas e legislativas da Câmara, organizar as sessões e garantir o cumprimento das normas regimentais.

Posse em janeiro

Os vereadores eleitos iniciarão os respectivos mandatos em 1º de janeiro de 2027. A gestão da nova Mesa Diretora seguirá até 31 de dezembro de 2028.

Até o fim deste ano, a presidência da Câmara continuará sob responsabilidade de Nilton Sapucaia Costa Júnior.

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Câmara Municipal Gil de Adélia Lauro de Freitas

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