Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

APORTE ILÍCITO

PGR aponta atuação de Eduardo em verbas de filme nos EUA

De acordo com a PGR, Eduardo coordenou gestão do capital nos Estados Unidos

Rodrigo Tardio
Por
Prints de conversas atribuídos ao ex-deputado tratando do envio de valores sustentam hipótese policial
Prints de conversas atribuídos ao ex-deputado tratando do envio de valores sustentam hipótese policial - Foto: Ane Catarine
Eleições 2026

​A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) supervisionou a aplicação das verbas investidas no filme Dark Horse em solo americano e classificou como "aporte ilícito" o dinheiro enviado pelo banqueiro Daniel Vorcaro à obra audiovisual.

​As conclusões do procurador-geral da República, Paulo Gonet, constam nos autos da investigação do caso Master, cujo sigilo judicial foi retirado na noite da última quinta-feira.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Indícios

​Em manifestação datada de julho de 2026, o órgão ministerial apontou que a correspondência entre os montantes do contrato de financiamento, as remessas internacionais e as conversas extraídas do celular de Vorcaro constituem "indícios relevantes" de que empresas foram utilizadas para operacionalizar repasses irregulares.

​De acordo com a PGR, Eduardo coordenou a gestão do capital nos Estados Unidos, onde reside desde março de 2025 — período em que também articulou contatos junto ao governo americano para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a revogar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Prints de conversas atribuídos ao ex-deputado tratando do envio de valores sustentam a hipótese policial.

Leia Também:

FISCALIZAÇÃO

Prefeitura baiana vai ter que adotar medidas contra animais soltos em lixão
Prefeitura baiana vai ter que adotar medidas contra animais soltos em lixão imagem

VIOLAÇÃO

Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza
Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza imagem

IRREGULARIDADES

Contrato de R$ 5 milhões em Uauá entra na mira do TCM
Contrato de R$ 5 milhões em Uauá entra na mira do TCM imagem

Inquérito no STF

​Em concordância com a Polícia Federal, Gonet defendeu a instauração de um inquérito específico para apurar as suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo Eduardo e seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. O pedido foi acolhido pelo ministro do STF Edson Fachin. ​Ambos os parlamentares negam qualquer irregularidade.

​A PGR solicitou ainda o mapeamento de projetos de lei apresentados ou apoiados por Flávio Bolsonaro no Congresso Nacional. A intenção é avaliar se o senador atuou em benefício do grupo Master em uma relação de "causa e efeito" vinculada ao patrocínio do filme.

​O parecer ressalta que as investigações estão em fase inicial e requerem aprofundamento, ressaltando também um diálogo travado entre Flávio e Vorcaro em 17 de novembro de 2025, véspera da prisão do empresário, no qual o banqueiro declarava apoio e pedia orientação ao parlamentar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

corrupção eduardo bolsonaro investigações lavagem de dinheiro Master PGR

Relacionadas

Mais lidas