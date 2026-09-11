PGR aponta atuação de Eduardo em verbas de filme nos EUA

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​A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) supervisionou a aplicação das verbas investidas no filme Dark Horse em solo americano e classificou como "aporte ilícito" o dinheiro enviado pelo banqueiro Daniel Vorcaro à obra audiovisual.

​As conclusões do procurador-geral da República, Paulo Gonet, constam nos autos da investigação do caso Master, cujo sigilo judicial foi retirado na noite da última quinta-feira.

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Indícios

​Em manifestação datada de julho de 2026, o órgão ministerial apontou que a correspondência entre os montantes do contrato de financiamento, as remessas internacionais e as conversas extraídas do celular de Vorcaro constituem "indícios relevantes" de que empresas foram utilizadas para operacionalizar repasses irregulares.

​De acordo com a PGR, Eduardo coordenou a gestão do capital nos Estados Unidos, onde reside desde março de 2025 — período em que também articulou contatos junto ao governo americano para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a revogar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Prints de conversas atribuídos ao ex-deputado tratando do envio de valores sustentam a hipótese policial.

Inquérito no STF

​Em concordância com a Polícia Federal, Gonet defendeu a instauração de um inquérito específico para apurar as suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo Eduardo e seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. O pedido foi acolhido pelo ministro do STF Edson Fachin. ​Ambos os parlamentares negam qualquer irregularidade.

​A PGR solicitou ainda o mapeamento de projetos de lei apresentados ou apoiados por Flávio Bolsonaro no Congresso Nacional. A intenção é avaliar se o senador atuou em benefício do grupo Master em uma relação de "causa e efeito" vinculada ao patrocínio do filme.

​O parecer ressalta que as investigações estão em fase inicial e requerem aprofundamento, ressaltando também um diálogo travado entre Flávio e Vorcaro em 17 de novembro de 2025, véspera da prisão do empresário, no qual o banqueiro declarava apoio e pedia orientação ao parlamentar.