Prefeito de Salvador recebe ameaças de morte após apoio a Flávio Bolsonaro

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e a esposa, Rebeca Cardoso, foram alvo de críticas, ataques e ameaças nas redes sociais após declararem apoio ao candidato derrotado à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

As manifestações começaram na tarde do último domingo, 25, dia do segundo turno das eleições, e incluíram ameaças de morte contra o prefeito, a primeira-dama e aliados políticos.

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Família publica apoio nas redes:

De acordo com registros reunidos pelas vítimas e pela equipe da gestão municipal, as mensagens foram publicadas na rede social X (antigo Twitter) e enviadas por meio de mensagens diretas no Instagram.

Além dos insultos, os usuários fizeram acusações de supostas irregularidades eleitorais envolvendo o transporte público de Salvador e chegaram a incitar agressões contra a família do prefeito.

Em uma publicação no X, um perfil escreveu: "tem que mandar matar Bruno Reis e ACM Neto urgentemente".

Em outra mensagem, ao compartilhar uma notícia sobre a retenção de ônibus em Salvador, um usuário afirmou: "morra bruno reis seu cabeça de pica odeio vc e todo mundo que voltou em vc seu merda eu vou matar todos".

Confira:

1 de 4 | Foto: Reprodução/Redes Sociais

2 de 4 | Foto: Reprodução/Redes Sociais

3 de 4 | Foto: Reprodução/Redes Sociais

4 de 4 | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Diante da gravidade das mensagens, o material foi reunido para embasar a adoção de medidas junto às autoridades competentes.

Segundo a equipe da gestão municipal, a segurança do prefeito e a assessoria jurídica acompanham o caso para identificar os responsáveis pelos perfis e formalizar as denúncias.

Falta de ônibus em Salvador gera caos durante 2º turno eleitoral

Eleitores de Salvador se queixaram da ausência dos ônibus nas ruas da capital baiana no domingo, 25, durante votação do segundo turno eleitoral.

A dificuldade no acesso ao coletivo resultou na intervenção do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), que impôs multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para o município e para cada empresa responsável pelo transporte público.

A determinação foi assinada pelo presidente do TRE-BA, desembargador eleitoral Mauricio Kertzman Szporer, após a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, denunciar uma redução superior a 50% na frota de ônibus em circulação na capital baiana durante a votação.