Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Prefeito é obrigado a explicar contratos de R$ 1 milhão em honorários

Acordos visam recuperação de créditos tributários federais estimados em mais de R$ 5,1 milhões

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

15/01/2026 - 16:37 h
Eli Carlos dos Anjos Santos (PSDB), prefeito de Serra do Ramalho
Eli Carlos dos Anjos Santos (PSDB), prefeito de Serra do Ramalho -

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) notificou o prefeito de Serra do Ramalho, Eli Carlos dos Anjos Santos, conhecido como Lica (PSDB), para que preste esclarecimentos sobre supostas irregularidades em dois contratos firmados pela prefeitura.

Os acordos, celebrados com o escritório Larcher e Rocha Advogados Associados, visam a recuperação de créditos tributários federais estimados em mais de R$ 5,1 milhões.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

A medida foi tomada após a área técnica do Tribunal apontar uma possível desproporcionalidade nos honorários advocatícios. O contrato prevê o pagamento de 20% sobre o montante recuperado — o que totalizaria mais de R$ 1 milhão em honorários.

De acordo com o órgão de controle, os parâmetros legais para valores desse vulto indicam percentuais entre 5% e 10%.

Impacto financeiro

De acordo com os cálculos técnicos, a diferença entre o valor pactuado e o que é considerado razoável pode gerar um prejuízo de quase R$ 600 mil aos cofres públicos.

O fato de ao menos um pagamento já ter sido efetuado pela administração municipal reforçou a preocupação do TCM sobre um possível dano imediato ao erário.

Prazos e medidas

O prefeito e a banca jurídica têm um prazo de cinco dias úteis para se manifestar e prestar esclarecimentos sobre o pedido de suspensão cautelar dos pagamentos, informar se os valores apurados junto à Receita Federal já foram devidamente homologados.

A análise sobre a suspensão total dos repasses vai ser feita pelo TCM-BA após as manifestações. O processo segue em tramitação e o caso deve ser encaminhado ao Ministério Público para apuração de responsabilidade administrativa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Eli Carlos dos Anjos Santos Honorários Advocatícios irregularidades contratuais Ministério Público recuperação de créditos tributários tcm-ba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eli Carlos dos Anjos Santos (PSDB), prefeito de Serra do Ramalho
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Eli Carlos dos Anjos Santos (PSDB), prefeito de Serra do Ramalho
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Eli Carlos dos Anjos Santos (PSDB), prefeito de Serra do Ramalho
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Eli Carlos dos Anjos Santos (PSDB), prefeito de Serra do Ramalho
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

x