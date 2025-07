Presidente do STF ignora crise dos vistos e é flagrado no forró

Presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, durante sessão - Foto: Victor Piemonte | STF

Com o visto para os Estados Unidos (EUA) bloqueado pelo governo Trump, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, escolheu as belezas naturais do nordeste brasileiro para curtir as férias.

Neste sábado, 19, o magistrado foi flagrado dançando forró no Charme Beach Bar, um dos pontos movimentados da praia, localizado no povoado de Atins, em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. As imagens viralizaram nas redes sociais.

A aparição do ministro no ponto turístico acontece em meio a crise diplomática entre o Brasil e os EUA, que também atinge o Judiciário brasileiro, tendo como pivô o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das supostas tentativas de golpe de Estado.

Na noite de sexta-feira, 18, o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, anunciou a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes e dos demais magistrados por “caça às bruxas” ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A medida foi anunciada após a Suprema Corte autorizar a operação de buscas e apreensão, deflagrada pela Polícia Federal (PF), na casa e no escritório do ex-presidente, em Brasília, na manhã de ontem.

Além disso, o STF também determinou medidas restritivas ao político, bem como uso de tornozeleira eletrônica, após suspeita de crimes como ataque à soberania nacional.

Revogação dos vistos americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou os vistos de acesso ao país para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e de seus aliados e familiares.

“O presidente Trump deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos”, disse o secretário de Estado do governo, Marco Rubio, porta-voz da notícia.

A informação foi publicada nas redes sociais do secretário nesta sexta-feira, 18, e surge como uma resposta às medidas restritivas aplicadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o uso de tornozeleira eletrônica.

“A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura”, diz outro trecho do texto publicado no X (antigo Twitter).

A publicação do secretário ainda faz uma série de ataques ao Judiciário brasileiro, e acusa a Suprema Corte de "violar os direitos básicos dos brasileiros" e diz que a censura se estende ao país americano.