Primeiro voto no mundo foi para Lula na Nova Zelândia

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A eleitora brasileira Roberta Queiroga protagonizou um dos primeiros registros das Eleições 2026 ao fazer o sinal do "L" — gesto associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — durante a votação na Nova Zelândia, neste domingo, 4.

O país da Oceania foi o primeiro no mundo a abrir as seções para os brasileiros residentes no exterior.

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​A imagem de Roberta ganhou rápida repercussão nas redes sociais e foi compartilhada por personalidades políticas e culturais.

Primeiro voto no mundo

O ator Jose de Abreu publicou o registro classificando-o como o “Primeiro voto em Lula do mundo!” e identificou a eleitora como amiga e companheira no país.

​O deputado federal e candidato à reeleição Rogério Correia (PT-MG) também republicou a foto na rede X com a mensagem enviada pela brasileira: “

,Abrindo as urnas da embaixada brasileira na Nova Zelândia. Fui a 1ª a votar na minha seção!”.

​Fuso horário e regras

​Devido à diferença de fuso horário, a seção eleitoral instalada na embaixada do Brasil em Wellington iniciou os trabalhos às 8h de domingo, no horário local — equivalente às 16h de sábado, 3, no horário de Brasília.

​Cidadãos com domicílio eleitoral no exterior votam exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do território nacional neste pleito. No Brasil, a votação do primeiro turno ocorre ao longo deste domingo, 4.