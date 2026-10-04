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ARRANCADA

Primeiro voto no mundo foi para Lula na Nova Zelândia

Ao menos 918 mil brasileiros votam fora do Brasil para presidente

Rodrigo Tardio
Por
Imagem de Roberta ganhou rápida repercussão nas redes sociais
Imagem de Roberta ganhou rápida repercussão nas redes sociais - Foto: Reprodução
Eleições 2026

A eleitora brasileira Roberta Queiroga protagonizou um dos primeiros registros das Eleições 2026 ao fazer o sinal do "L" — gesto associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — durante a votação na Nova Zelândia, neste domingo, 4.

O país da Oceania foi o primeiro no mundo a abrir as seções para os brasileiros residentes no exterior.

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​A imagem de Roberta ganhou rápida repercussão nas redes sociais e foi compartilhada por personalidades políticas e culturais.

Primeiro voto no mundo

O ator Jose de Abreu publicou o registro classificando-o como o “Primeiro voto em Lula do mundo!” e identificou a eleitora como amiga e companheira no país.

​O deputado federal e candidato à reeleição Rogério Correia (PT-MG) também republicou a foto na rede X com a mensagem enviada pela brasileira: “

,Abrindo as urnas da embaixada brasileira na Nova Zelândia. Fui a 1ª a votar na minha seção!”.

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​Fuso horário e regras

​Devido à diferença de fuso horário, a seção eleitoral instalada na embaixada do Brasil em Wellington iniciou os trabalhos às 8h de domingo, no horário local — equivalente às 16h de sábado, 3, no horário de Brasília.

​Cidadãos com domicílio eleitoral no exterior votam exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do território nacional neste pleito. No Brasil, a votação do primeiro turno ocorre ao longo deste domingo, 4.

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Cidadania Brasileira eleições 2026 Embaixada do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva Roberta Queiroga Voto no Exterior

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