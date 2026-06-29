PSOL aciona Justiça Eleitoral para barrar carreata de Flávio Bolsonaro

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A federação PSOL-Rede acionou o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) para tentar proibir uma carreata de apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato a presidente da República, em Campina Grande.

O evento está marcado para o próximo dia 3 de julho, data em que o parlamentar vai visitar a cidade. Na ação, os partidos alegam que a mobilização, divulgada por pré-candidatos do PL, configura propaganda eleitoral antecipada.

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“O que se anuncia é uma carreata de grandes proporções, em via pública, em período anterior ao início legal da propaganda, com estética, finalidade e estrutura típicas de campanha”, argumenta a federação na petição.

Os partidos destacam que o chamamento dos organizadores promete “parar toda Campina Grande”, o que demonstraria o objetivo de gerar impacto midiático ilegal.

Pedido de liminar

A federação pede a concessão de uma medida liminar para vetar o ato. O texto solicita ainda o envio de ofícios urgentes à Polícia Militar, à Prefeitura, à Superintendência de Trânsito e à administração do aeroporto local para que os órgãos se abstenham de autorizar, apoiar ou escoltar o evento, exceto em ações estritamente necessárias à segurança pública e à ordem.

O processo foi distribuído para o juiz Bianor Arruda Bezerra Neto. Até o fechamento desta edição, a Justiça Eleitoral ainda não havia se pronunciado sobre o pedido.