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RELEVÂNCIA INTERNACIONAL

PT faz reunião com parlamentares franceses sobre articulação política

Presidente do PT Bahia, Tassio Brito, promoveu o encontro e discutiu combate à extrema-direita

Redação
Por Redação
O encontro aconteceu nesta sexta-feira, 6, na sede do partido
O encontro aconteceu nesta sexta-feira, 6, na sede do partido - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O presidente do PT Bahia, Tassio Brito, recebeu os parlamentares franceses Céline Hervieu, filiada ao Partido Socialista (PS) e integrante da coligação da Nova Frente Popular, e Charles Sitzenstuhl, do partido Renaissance, para um diálogo sobre organização partidária, articulação política e os desafios diante do avanço da extrema-direita.

O encontro aconteceu nesta sexta-feira, 6, na sede do partido, localizada no Rio Vermelho, e promoveu um intercâmbio de experiências entre forças progressistas dos dois países.

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Durante a conversa, Tássio resgatou a trajetória de resistência política do povo baiano e o papel da Bahia e do Nordeste na construção do projeto nacional liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O dirigente também destacou a importância da articulação entre partidos e movimentos progressistas para enfrentar a extrema direita e avançar na garantia de direitos sociais.

“Acabamos de reeleger o nosso presidente Lula, essa liderança política que é um expoente internacional. Temos uma admiração grande pela luta do povo francês e estamos juntos também nessa luta para que a gente possa vencer a extrema direita na França, ter um mundo mais justo, mais fraterno e mais igual. Receber Céline hoje, representando essa força política jovem na França, para nós é uma alegria muito grande", afirmou o dirigente.

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Repercussão da vitória de Lula

Céline Hervieu, que também preside o Grupo de Amizade Brasil-França, destacou a repercussão internacional da vitória de Lula e apontou a experiência brasileira como referência para a esquerda francesa, que se prepara para as próximas eleições em um cenário de crescimento da extrema direita.

“A vitória de Lula foi muito seguida na França. O trabalho de vocês é realmente um exemplo para nós na França. A gente vai ter eleição no ano que vem e a extrema direita tá crescendo, infelizmente. A gente sabe que, quando eles chegam no poder, eles não querem sair, eles não respeitam as instituições, não respeitam a imprensa. A vitória de Lula e o que aconteceu no segundo turno, essa mobilização popular, vai ficar como exemplo da capacidade do povo de lutar pelos direitos humanos e pelo respeito à democracia”, declarou a política franco-brasileira.

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