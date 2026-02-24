Aliados acendem alerta sobre saúde de Eduardo Bolsonaro: “Não está bem”

Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O estado de saúde do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) virou motivo de preocupação para aliados e familiares. Inicialmente, quem alertou para a situação foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

No último sábado, 21, após ser questionado pela imprensa depois de ser alvo de ataques por parte de Eduardo, sobre dar um maior apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, o parlamentar mineiro chamou atenção para o fato e minimizou as cobranças.

"Eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil pra salvar", disse Nikolas após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha, em Brasília.

"Dor da saudade"

Quem também falou sobre o estado psicológico de Eduardo Bolsonaro foi a esposa, Heloísa. Em uma postagem nas redes sociais, na tarde de segunda-feira, 23, ela ressaltou que o marido carrega, além de "uma cobrança e um peso absurdo nas costas", a dor da saudade do pai.

"Essas dores, ainda segundo ela, acabam influenciando no dia-a-dia da família, que está nos Estados Unidos há um ano. "Eduardo não está bem… porque continua trabalhando, todos os dias, de forma voluntária, pelo Brasil que acredita. Ele acredita na união, na justiça e na liberdade. Acredita que momentos difíceis exigem coragem, fé e perseverança", escreveu.