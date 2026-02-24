Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOCIONAL ABALADO

Aliados acendem alerta sobre saúde de Eduardo Bolsonaro: “Não está bem”

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) já havia alertado para situação; esposa, Heloísa desabafou através das redes sociais

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/02/2026 - 9:58 h | Atualizada em 24/02/2026 - 10:16

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro -

O estado de saúde do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) virou motivo de preocupação para aliados e familiares. Inicialmente, quem alertou para a situação foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

No último sábado, 21, após ser questionado pela imprensa depois de ser alvo de ataques por parte de Eduardo, sobre dar um maior apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, o parlamentar mineiro chamou atenção para o fato e minimizou as cobranças.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil pra salvar", disse Nikolas após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha, em Brasília.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro vira alvo de processo na Polícia Federal; entenda
Vídeo: Eduardo Bolsonaro diz ter "inveja" da prisão de Maduro
Eduardo Bolsonaro celebra captura de Maduro e alfineta Lula e Petro
Eduardo Bolsonaro rebate ordem da PF para voltar ao cargo de escrivão

"Dor da saudade"

Quem também falou sobre o estado psicológico de Eduardo Bolsonaro foi a esposa, Heloísa. Em uma postagem nas redes sociais, na tarde de segunda-feira, 23, ela ressaltou que o marido carrega, além de "uma cobrança e um peso absurdo nas costas", a dor da saudade do pai.

"Essas dores, ainda segundo ela, acabam influenciando no dia-a-dia da família, que está nos Estados Unidos há um ano. "Eduardo não está bem… porque continua trabalhando, todos os dias, de forma voluntária, pelo Brasil que acredita. Ele acredita na união, na justiça e na liberdade. Acredita que momentos difíceis exigem coragem, fé e perseverança", escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Helô (@heloisa.bolsonaro)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eduardo bolsonaro eleições 2026 Nikolas Ferreira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x