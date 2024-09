Starlink recua e bloqueia acesso dos usuários ao ‘X’ no Brasil

Medida foi confirmada em mensagem ao Anatel - Foto: ALAIN JOCARD | AFP

A Starlink, empresa de internet via satélite do bilionário Elon Musk, recuou e cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e bloqueou o X (antigo Twitter) no Brasil para os seus usuários. A medida foi confirmada após o envio do documento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Leia mais

>> Bloqueio do X no Brasil: 1ª Turma do STF tem maioria e mantém decisão

>> Starlink diz à Anatel que não vai cumprir decisão de suspender X

Após a validação da medida, o empreendimento bloqueou na quarta-feira, 4, seus 224.458 acessos no país, o que corresponde a 0,5% do total de acessos de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), que são aqueles via computador. Sobre o SMP (Serviço Móvel Pessoal), que permite os acessos por celular, a Starlink disse que não tem esse serviço.

Veja também

>> Atlas/Intel: maioria dos brasileiros concorda com Moraes em embate com Musk

A ação da Starlink acontece cinco dias após a determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para suspender a operação da rede social do país. No domingo, 1º, a empresa foi de encontro a deliberação e afirmou que manteria a circulação da plataforma.