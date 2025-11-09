Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAZA TOGA

STF tem maioria para tornar réu Tagliaferro, ex-assessor de Moraes

Investigado por violação de sigilo funcional e outros crimes aguarda extradição na Itália

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

09/11/2025 - 19:22 h
Tagliaferro trabalhou diretamente com Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral
Tagliaferro trabalhou diretamente com Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral -

O Supremo Tribunal Federal (STF) já tem os votos necessários tornar réu Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além de Moraes, relator do caso, os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino votaram pela aceitação da denúncia. Falta apenas o voto da Carmem Lúcia. A votação virtual se encerra na sexta-feira, 14.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tagliaferro vai ser julgado no processo proposto pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por agir contra a legitimidade do processo eleitoral brasileiro e atuar para prejudicar as investigações sobre atos antidemocráticos.

A PGR acusou Tagliaferro pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e obstrução de investigação envolvendo organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 22 anos de prisão.

Troca de celular

Segundo a denúncia, entre maio de 2023 e agosto de 2024, ele divulgou diálogos internos de servidores do STF e do TSE para atender a interesses de uma organização criminosa.

Segundo o voto de Moraes, a conduta do ex-assessor se “diferencia da mera violação de sigilo porque atinge diretamente a capacidade estatal de apurar crimes de organização criminosa, criando ambiente de desconfiança institucional e favorecendo os investigados".

“O embaraço às investigações materializou-se pela divulgação seletiva de informações sigilosas criando dúvida sobre a legitimidade das apurações, pela propagação de narrativas sem respaldo probatório alegando irregularidades, pela coordenação com outros investigados para deslegitimar as instituições e pela aquisição de novo aparelho telefônico às vésperas de oitiva policial com apresentação de equipamento diverso do efetivamente utilizado", acrescentou o ministro, em seu voto.

Medo zero

Em post no Instagram, Tagliaferro postou que tem "medo zero dessa turma, independente do resultado" do julgamento. Ele se encontra atualmente na Itália. O governo brasileiro já protocolou um pedido às autoridades italianas para extraditá-lo ao país.

Políticos de oposição, especialmente os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegaram a propor uma CPI para investigar o que ficou conhecido como "Vaza toga" e que, segundo eles, descredenciaria Alexandre de Moraes na condução do julgamento pelos crimes contra democracia, que culminou na condenação do próprio Bolsonaro e de militares de alta patente.

Leia Também:

STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro
STF decide se Eduardo Bolsonaro vira reú por coação
Moraes se reúne com Cláudio Castro após megaoperação no Rio de Janeiro
Moraes chama de “bizarro” relatório do PL sobre urnas eletrônicas

Tagliaferro afirmou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados que houve direcionamento no monitoramento de redes sociais durante as eleições de 2022 em relação a pessoas ligadas à direita. Segundo ele, os pedidos partiam do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Em nota, o gabinete do ministro afirmou que todos os procedimentos, tanto do TSE quanto do STF, foram regulares, seguindo o devido processo legal e devidamente registrados nos autos.

De acordo com a PGR, Tagliaferro, após “se evadir do Brasil” para a Itália, “ameaçou publicamente revelar, em solo estrangeiro, novas informações funcionais sigilosas que obteve em razão do exercício do cargo ocupado na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, com o fim de novamente favorecer interesse próprio e dos investigados” em processos que investigavam atos antidemocráticos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

democracia Eduardo Tagliaferro justiça Política STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tagliaferro trabalhou diretamente com Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Tagliaferro trabalhou diretamente com Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Tagliaferro trabalhou diretamente com Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Tagliaferro trabalhou diretamente com Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x