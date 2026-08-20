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CONTESTAÇÃO

União Brasil aciona Justiça para anular recondução de Mesa Diretora

Alterações legislativas aprovadas pela Câmara Municipal de Barreiras são contestadas em ação

Rodrigo Tardio
Por
Argumento jurídico aponta a existência de vício formal no processo
Argumento jurídico aponta a existência de vício formal no processo - Foto: Careca
Eleições 2026

O partido União Brasil ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para contestar alterações legislativas aprovadas pela Câmara Municipal de Barreiras, no oeste baiano.

O objetivo da ação é anular a Emenda 14/2025 e a Resolução 090/2025, normas que permitiram a recondução da atual Mesa Diretora do Legislativo local por meio de um rito de votação acelerado.

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O principal argumento jurídico aponta a existência de um vício formal no processo de votação.

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De acordo com o partido, os vereadores aprovaram as mudanças em dois turnos realizados no mesmo dia, descumprindo o interstício mínimo de dez dias exigido obrigatoriamente tanto pela Constituição Federal quanto pela Constituição do Estado da Bahia.

Petição

A petição defende que o rito de urgência se comprometeu o devido processo legislativo e violou o princípio da simetria.

A sigla sustenta que nem mesmo a aprovação por unanimidade justifica suprimir os prazos regimentais, que existem para assegurar a maturidade e a transparência da deliberação pública.

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Tags

Ação Direta de Inconstitucionalidade Câmara Municipal de Barreiras Constituição da Bahia MESA DIRETORA Processo Legislativo União Brasil

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