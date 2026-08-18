Falha em portal expõe dados de 22 pacientes menores em Santo Estêvão

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Uma representação protocolada nesta terça-feira, 18, no Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) aponta o vazamento de informações de saúde de pacientes da rede pública de Santo Estêvão, centro-norte da Bahia, gestão do prefeito Tiago Gomes Dias, conhecido como Tiago da Central (União Brasil).

A ação pede ainda providências junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Os dados expostos constam em relatórios de faturamento anexados pela prefeitura a processos de pagamento de um laboratório credenciado.

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Disponíveis em portal público sem exigência de senha ou cadastro, os arquivos trazem nomes, datas de nascimento, CPFs e os exames de mais de 290 pacientes em um único mês.

Menores expostos

Entre os documentos publicados na íntegra, há uma relação filtrada com 46 pessoas submetidas a exames de HIV e hepatite B. O grupo inclui 22 menores de idade — de recém-nascidos a adolescentes —, sendo que ao menos dois constam na lista de procedimentos de infecções sexualmente transmissíveis.

A legislação brasileira classifica qualquer registro de saúde como dado pessoal sensível. A exposição dessas informações viola o sigilo garantido por lei e abre margem para discriminação e fraudes financeiras com os documentos das vítimas.

Violações contratuais

Ponto crítico: situação encontrada na documentação

Rotina interna: o checklist do setor de compras prevê a anexação da lista nominal, sem etapas para anonimizar ou tarjar os nomes.

Contrato: o instrumento firmado com o laboratório não possui cláusulas sobre confidencialidade ou proteção de dados.

Fiscalização: o atesto do serviço foi assinado por servidora sem portaria pública de designação para o contrato.

Inconsistência: o volume faturado em documento é cinco vezes superior aos relatórios anexados ao processo.

Pedidos

A representação solicita a remoção imediata dos arquivos do portal de transparência, a identificação do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) do município, a auditoria nos demais processos de pagamento da gestão municipal e a notificação formal do incidente à ANPD e aos pacientes atingidos.

A divulgação de dados de saúde sem proteção contraria a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Lei 14.289/2022 (que resguarda o sigilo sobre HIV e hepatites), a Lei de Acesso à Informação e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santo Estevão, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.