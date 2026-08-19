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HOME > POLÍTICA

NOVA INTERPRETAÇÃO

Maria da Penha: STF decide proteger mulher mesmo sem vínculo com autor

Proteção vai ser aplicada em casos de violência de gênero mesmo sem vínculo entre partes

Rodrigo Tardio
Por
Mecanismos de proteção passam a valer para qualquer caso de violência de gênero
Mecanismos de proteção passam a valer para qualquer caso de violência de gênero - Foto: Gustavo Moreno/STF
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O Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria de votos para ampliar o alcance das medidas protetivas de urgência previstos na Lei Maria da Penha.

Com a nova interpretação, os mecanismos de proteção passam a valer para qualquer caso de violência de gênero, independentemente de existir relação doméstica, familiar ou afetiva prévia entre a vítima e o agressor.

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O relator da matéria, ministro Edson Fachin, ressaltou em voto que restringir o amparo legal ao ambiente residencial ou a vínculos interpessoais ignora a natureza estrutural da violência contra a mulher, além de descumprir compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

"O critério determinante é a motivação do crime e a condição feminina da vítima, e não o tipo de vínculo com o agressor", citou Edson Fachin, ministro do STF e relator do processo.

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Pontos-chave

Critério central: a motivação de gênero passa a ser o fator decisivo para a concessão da tutela de urgência, desvinculando a proteção do contexto doméstico.

Placar do julgamento: a tese já conta com seis votos favoráveis no plenário da Corte.

Impacto nacional: o processo teve repercussão geral reconhecida. Isso significa que o entendimento do STF passa a ter aplicação obrigatória para juízes e tribunais de todas as instâncias do país em ações semelhantes.

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Tags

direitos das mulheres edson fachin Lei Maria da Penha medidas protetivas STF violência de gênero

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