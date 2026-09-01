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Vorcaro envia cartão de crédito de R$ 300 mil a filhos de Alexandre de Moraes

Autorização foi dada no mês de outubro, segundo PF

Gabriela Araújo
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vorcaro envia cartão de crédito de R$ 300 mil a filhos de Alexandre de Moraes
Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Eleições 2026

Os filhos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram autorizados a receber um cartão de crédito do Banco Master com limite de R$ 300 mil. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 1º, após divulgação do relatório da Polícia Federal (PF).

A autorização concedida no mês de outubro para "Giuliana e Alexandre", como indicou as mensagens de texto. "Na ocasião, Guilherme questiona Vorcaro sobre um contato ‘para falar a respeito do cartão de crédito da Giuliana e Alexandre’. O banqueiro envia o contato de sua funcionária, que está salvo como “’Adriana Solano Master’”, diz a PF.

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O pedido para emissão dos objetos foram feitas pelo escritório Barci de Moraes, comandado pela mulher do ministro do STF. Viviane Barci, por sua vez, firmou contrato de R$ 131 milhões com o Master.

“Bom dia Daniel, é o Guilherme, que trabalha com a Viviane, tudo bom? Quer me passar algum contato para falar a respeito do cartão de crédito da Giuliana e Alexandre?”, mandou contato do escritório da mulher do ministro.

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No mesmo dia, segundo o comunicado, Adriana Solano - do Banco Master - enviou mensagem a Vorcaro questionando se poderia seguir com a emissão dos cartões de crédito para os filhos do ministro.

“O Guilherme que trabalha com a dra. Viviane me ligou para emitir cartão para os filhos dela… Limite de 300 para cada… Posso seguir?”, questionou. Como resposta, Vorcaro autoriza a emissão.

Contrato de R$ 131 milhões também entrou na apuração

Além das conversas, Moraes teve acesso ao contrato de R$ 131 milhões firmado entre o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e Daniel Vorcaro.

Em nota, o escritório afirmou que seu setor de compliance, “como faz em outros casos semelhantes, solicitou informações” ao ministro “na condição de marido da sócia diretora do referido escritório, sobre a eventual existência de impedimentos legais para a contratação nos termos propostos na minuta contratual, tais como ações no STF sobre sua relatoria ou mesmo participação em julgamentos de interesse do possível cliente”.

As novas informações se somam a revelações sobre um suposto pedido de Moraes para proteger Vorcaro junto ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Moraes recebe visita "experiência ultra VIP" em Campos do Jordão

As mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) também revelaram outra benesses feita por Vorcaro a Moraes. Em visita a Campos do Jordão, o ex-dono do Banco Master teria pedido para que funcionários prepararem uma “experiência completa” para convidados “ultra VIP”.

A visita do magistrado a Campos do Jordão ocorreu em dezembro de 2023.

Mendonça derruba sigilo das mensagens de Vorcaro a Moraes

O ministro André Mendonça, do STF, derrubou, nesta terça-feira, 1, o sigilo das conversas entre Alexandre de Moraes, colega de Corte, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Os materiais estão ligados aos detalhes da investigação da Polícia Federal (PF) entre os dois personagens, mostrando também o elo do banqueiro com Viviane de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes.

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Alexandre de Moraes Banco MAster Daniel Vorcaro

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