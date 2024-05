Crescimento da energia limpa | A TARDE

Quantificar o papel crescente da energia limpa na economia é essencial para compreender plenamente os desafios e a dinâmica por trás das transições energéticas. A energia limpa avança para o centro do sistema energético global e, à medida que a sua importância aumenta, emerge uma nova economia energética limpa.

O investimento global na produção de energia limpa está em expansão, impulsionado pelas políticas industriais e pela procura do mercado. A eletricidade limpa foi responsável por cerca de 80% das novas adições de capacidade ao sistema elétrico mundial em 2023, e os veículos elétricos por cerca de um em cada cinco carros vendidos globalmente. A energia limpa foi responsável por 10% do crescimento do PIB global em 2023.

A análise da International Energy Agency (IEA), acompanhado pelo WWI, concluiu que, em 2023, a energia limpa acrescentou cerca de 320 bilhões de dólares à economia mundial, o equivalente a mais do que o valor acrescentado pela indústria aeroespacial global em 2023, ou à adição de uma economia do tamanho da República Checa à produção global.

Esta avaliação baseia-se numa análise inédita de atividades no setor da energia limpa: fabricação de tecnologias de energia limpa – investimento abrangendo as cadeias de valor da energia solar fotovoltaica, da energia eólica e de baterias. Implantação de capacidade de energia limpa - investimento na implantação de capacidade de geração de eletricidade limpa, como energia solar fotovoltaica, energia eólica, energia nuclear e armazenamento de baterias, e, em redes elétricas. E vendas de carros elétricos (EVs).

A energia limpa contribuiu com cerca de 6% do crescimento do PIB dos EUA em 2023 (cresceu 2,5%) e foi responsável por cerca de um quinto do crescimento de 5,2% do PIB da China em 2023. Na União Europeia, a energia limpa foi responsável por quase um terço do crescimento do PIB em 2023, a percentagem mais elevada de qualquer região avaliada. As fortes metas e políticas climáticas da UE, como a proposta Net Zero, que apoiam investimentos na produção de energia limpa, mais do que duplicou entre 2022 e 2023.

A Índia foi a grande economia que mais cresceu em 2023 com o PIB aumentando cerca de 7,7%. A energia limpa contribuiu com pouco menos de 5% para o crescimento do PIB indiano em 2023, predominantemente proveniente de novas capacidades de energia solar.

Em 2023, o Brasil, que ocupa o quarto lugar no ranking mundial de produção de energia renovável, atrás da Índia e de grandes potências como China e Estados Unidos, bateu recorde histórico de produção de energia renovável, com 93,1% de toda a eletricidade gerada a partir de fontes renováveis. As energias renováveis eólica e solar foram responsáveis pela geração de 13 mil megawatts médios, um crescimento médio de mais de 23% em relação a 2022.

O Brasil também lidera os investimentos internacionais em energia sustentável. Entre 2015 e 2022, o Brasil recebeu 114,8 bilhões de dólares em investimentos, o que representa 11% do valor total investido para energia sustentável em economias emergentes.

Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), no total, foram gerados 70,2 mil megawatts médios (MWm) no ano passado, por meio de usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa. As hidrelétricas respondem por mais da metade da energia gerada em 2023, com 50 mil MWm – um crescimento de 1,2% em relação a 2022. Já as usinas de geração eólica e solar somaram 13 mil MWm, o que representa uma alta de 23,8% em relação a 2022.

*Eduardo Athayde é diretor do WWI no Brasil

