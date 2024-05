Morro do Chapéu e Várzea Nova ganham complexo eólico | A TARDE

O Complexo Babilônia Centro, localizado nos municípios de Morro do Chapéu e Várzea Nova, centro-norte baiano, deverá gerar energia para abastecer a cerca de 1,37 milhão de domicílios, a partir de outubro de 2025. Financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto eólico contempla um crédito de R$ 3,16 bilhões, correspondendo a 80% do total a ser investido, concedido à empresa Ventos de Santos Antônio Comercializadora de Energia. A previsão é que sejam criados 1.500 postos de trabalho diretos e três mil indiretos durante a fase de implantação do empreendimento.

Resultado de uma joint-venture entre a Casa dos Ventos e a ArcelorMittal, o empreendimento contará com 123 aerogeradores e uma capacidade instalada de 553,5 megawatts, com geração de energia estimada em 267 megawatts. O Babilônia Centro permitirá que a ArcelorMittal Brasil seja autoprodutora de energia por meio do maior contrato corporativo de energia renovável celebrado no país.

Matriz sustentável

O presidente do banco de fomento, Aloizio Mercadante, declarou recentemente que essa operação reforça o compromisso do BNDES com projetos de geração renovável de grande escala, na busca por uma matriz energética cada vez mais sustentável para o Brasil, com produção de energia limpa e estímulo à descarbonização”. De acordo com a instituição federal, desde o ano de 2000, financiou cerca de 70% do aumento de capacidade de geração do país, correspondendo a 78,8 gigawatts adicionais dos quais 86% são oriundos de fontes renováveis.

Dados de 2024 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com base nos parâmetros de modelagem adotados pela Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) apontam que a Bahia tem 58 usinas eólicas em fase de construção. Com 2,37 gigawatts de potência outorgada, esses equipamentos contarão com um investimento do governo estadual estimado em R$ 13 bilhões.

Em operação, a Bahia dispõe, atualmente, de 319 usinas eólicas, com 9,15 gigawatts de potência outorgada e um investimento estimado em R$ 44 bilhões. Dos 34 municípios baianos contemplados com esses equipamentos, destaque para Sento Sé (58), Morro do Chapéu (42), Caetité (34), Campo Formoso (26), Pindaí (22), Gentio do Ouro (21) e Igaporã (20). Além disso, 200 usinas eólicas estão em construção a iniciar e vão oferecer 8,39 gigawatts de potência outorgada, com um investimento estadual previsto de R$ 52 bilhões.

O estado possui 71 empreendimentos de energia solar fotovoltaica em operação, instalados em 14 municípios, entre os quais Juazeiro (31), Taboca do Brejo (10), Bom Jesus da Lapa e Oliveira dos brejinhos (ambos com 8), Barreiras (4) e Salvador (2). Os equipamentos, que têm 2,05 gigawatts de potência outorgada, contaram com um investimento estimado em R$ 9 bilhões. A começar a construção estão previstas 556 usinas solares, com 24,66 gigawatts de potência outorgada e um investimento estimado em R$ 89 bilhões. Em construção são sete empreendimentos de geração de energia elétrica pela fonte solar fotovoltaica, com 350 megawatts de potência outorgada, em um investimento estimado em R$ 1,3 bilhão.



