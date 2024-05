Energia limpa impacta economias regionais | A TARDE

Os municípios onde os grandes parques geradores de energias limpas são instalados registram impactos positivos que refletem nas economias regionais. Os principais pontos são reforço na arrecadação de impostos, maior movimento do comércio, indústria e serviços e geração de empregos diretos e indiretos com fomento à qualificação profissional.

O movimento maior nas cidades e povoados circunvizinhos é no período de instalação dos parques, que juntos somam 65 usinas em construção em diferentes regiões, com estimados 35 mil trabalhadores diretamente envolvidos. Os dados são da Aneel, compilados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico sobre o mês de março.

Um dos reflexos favoráveis para os municípios do Nordeste escolhidos para instalação dos parques eólicos é um crescimento em torno de 21% no Produto Interno Bruto (PIB) e 20% no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na comparação com as demais cidades. O estudo foi encomendado à GO Associados pela Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (ABEEólica).

De acordo com a presidente executiva da ABEEólica, Elbia Gannoum, os dados usados para a pesquisa são do IBGE/2022. Vice presidente do Conselho Mundial de Energia Eólica, cuja sigla em inglês é GWEC, ela salientou que novos estudos devem ser anunciados depois da divulgação dos números oficiais de 2023.

“A chegada dos parques eólicos refletiu positivamente em todo o comércio da região”, afirmou Tarcísio Macedo, proprietário de hotel em Xique-Xique. Ele salientou que praticamente todos setores comerciais e segmentos de serviços sentiram o impacto, não só com a maior circulação de dinheiro entre a comunidade, mas também com capacitações profissionais.

O município tem em operação o Complexo Eólico Assuruá e Ventos de São Vitor, dividindo as plantas com Gentio do Ouro e Itaguaçu da Bahia. No período da construção, segundo Macedo, “foi muito grande o trabalho para atender todo mundo, mas depois que ficaram prontos diminuiu demais”. Entretanto, pontuou animado que nas últimas semanas a procura voltou a crescer e, a exemplo de outros empreendedores locais, ele incrementou o seu negócio.

Diretor de Meio Ambiente de Xique-Xique, Roberto Rivelino Rocha, disse que entre outras ações positivas na contrapartida ambiental está a implantação de fossas ecológicas em residências das comunidades da Apa Lagoa de Itaparica, consideradas relevantes para a conservação do manancial.

Um dos maiores parques de energia solar da América, o Complexo Solar Futura está instalado na região de Juazeiro, somando 22 usinas fotovoltaicas e mais de 1,4 milhão de painéis solares. Entrou em funcionamento no ano passado e gera estimados 3 mil empregos. Também ribeirinho do São Francisco, Juazeiro tem clima semiárido e conta atualmente com 11 empreendimentos de energia solar instalados.

Mercado imobiliário

Corretor de imóveis, Carlos Henrique Oliveira Cruz disse que na sua área de atuação é perceptível o reflexo dos parques solares no município “na cidade e nas vilas próximas dos parques, onde a procura por aluguel de residências cresceu”. Ele observou que além das equipes técnicas que vêm de fora e alugam imóveis, “as empresas contratam muita mão de obra da própria região”.

Para Oliveira Cruz, é relevante observar que muitas propriedades eram desvalorizadas pelo clima semiárido e, consequentemente, pouca produção agropecuária em terras sem irrigação. “Agora estão sendo valorizadas por essa procura, justamente por que tem muito sol o ano todo”.

Sem declinar números exatos, a prefeita Suzana Ramos destacou que a implantação dos complexos de energia solar “representa não apenas a geração de milhares de empregos, mas também proporciona energia limpa para o território brasileiro”. Ela enfatizou que sua equipe continua no trabalho de atrair novos empreendimentos, pela importância que a atividade tem em diferentes regiões do município.

A gestora citou as contrapartidas e pontuou que parceria entre uma das empresas e o município resultou em

R$ 4 milhões para a requalificação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que ganhou tomógrafo, raio-x digital, usina de oxigênio, entre outras melhorias.

UPB incentiva independência energética nos municípios

Prefeito de Belo Campo e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho Tigre não esconde o orgulho que tem com o projeto-piloto que está em implantação no município e deve gerar energia suficiente para suprir todas as necessidades por eletricidade demandadas pelos órgãos da gestão local.

“Somos a primeira cidade da Bahia com produção fotovoltaica própria também para a iluminação pública. O projeto deve representar em cinco anos uma economia de R$ 25 milhões”, afirmou o gestor, salientando que toda instalação deve chegar a 100% até junho. No total são 14 pequenas usinas, adequadas às necessidades da sede e povoados.

Linhas de financiamento

Ele explicou que a UPB está incentivando que outros municípios também desenvolvam os projetos e passem a ter independência energética a partir de fontes renováveis. Ressaltou que o investimento é alto mas que existem linhas de financiamento específicas, voltadas para cidades baianas. O prefeito citou ainda que o município já tinha adotado as lâmpadas de LED da iluminação pública, com representativa economia.

Para desenvolver projetos aos municípios interessados, a UPB montou uma equipe coordenada pelo especialista em gestão energética, Werter Brandão. Ele afirmou que “cada município tem características próprias e deve ser avaliado isoladamente, para chegarmos ao melhor formato”, acrescentando que também Aiquara, Itacaré, Jaborandi, Planaltino e Lajedo do Tabocal já estão investindo em projetos semelhantes.

Conforme Brandão, nos projetos voltados para os municípios o impacto direto é nas finanças da administração pública, que deixa de pagar energia, e para a população que terá mais recursos para saúde, educação e demais programas a partir desta economia.

