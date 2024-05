O LabSolar | A TARDE

Mediante a crescente expansão da utilização de painéis fotovoltaicos no Brasil, torna-se preciso ter meios de avaliar a qualidade dos painéis que são instalados nos prédios e nas usinas. Só ensaios específicos conduzidos em laboratório podem revelar se as características dos painéis estão em conformidade com as normas técnicas vigentes e Portarias do Inmetro.

O LabSolar é um laboratório do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, dedicado à caracterização e certificação de painéis solares fotovoltaicos. Ele foi criado graças ao financiamento da Coelba (Neonergia) através de um projeto de P&D da Aneel, e atualmente faz parte dos poucos laboratórios desse tipo no Brasil. O LabSolar foi idealizado para atender aos requisitos das normas IEC’s (International Electrotechnical Commission) que regem os testes de painéis solares fotovoltaicos e, portanto, possui equipamentos de ponta como simuladores solares flash, contínuo e de referência, câmara climática de grande porte, dispositivos de testes mecânicos, incluindo um simulador de granizo, bancada de eletroluminescência, sala de testes elétricos e laboratório de calibração.

O LabSolar está sediado no Parque Tecnológico da Bahia em Salvador e compartilha sua responsabilidade com as secretarias SECTI e Seinfra da Bahia. Sua construção foi concluída em julho de 2017 e a inauguração ocorreu em janeiro de 2019. Assim, o LabSolar já tem 7 anos de funcionamento durante os quais os métodos de testes previstos pelas normas IEC foram desenvolvidos. Atualmente, o laboratório está designado pelo Inmetro, através das Portarias n°521/2019 e n°140/2022, para atuar no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), realizando ensaios de verificação de desempenho em painéis solares fotovoltaicos (serviço de etiquetagem). Desde 2019 presta serviços para empresas de todo o Brasil que atuam na área de energia solar e essa atividade acompanha o crescimento dessa fonte de energia limpa e renovável. A procura das empresas para as prestações de serviços pelo LabSolar cobre tanto a atividade de etiquetagem como estudos de desempenhos de painéis em uso em plantas solares.

A equipe se mantém desde o início do projeto e é composta por professores do Instituto de Física da UFBA e alunos de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. É uma equipe apaixonada pelo estudo dos dispositivos de conversão fotovoltaica. Formam o Grupo de Estudo para o Desenvolvimento da Energia Solar que se encontra na base dos grupos de pesquisa do CNPq. O LabSolar também mantém colaborações com outros laboratórios como o Labensol da UEFS, o Laboratório de Dispositivos Nanoestruturados da UFPR, o Laboratório Associado de Sensores e Materiais do INPE, e ainda o Departamento de Energia Nuclear da UFPE, assim como tem colaborações com professores do IFBa.

Com este laboratório, a Bahia tem a oportunidade de liderar nas pesquisas em energia solar fotovoltaica e abrir uma importante colaboração, estratégica, entre o setor produtivo e a Universidade.

*Físico Thierry Jacques Lemaire é coordenador do LabSolar

*Físico Denis Gilbert Francis David é idealizador

