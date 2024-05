Mulheres representam 58% dos registros de pesca | A TARDE

O projeto Elas à Frente Pesca, promovido pela Bahia Pesca e pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) no final do ano passado, ilustra uma tendência de mudança cada vez mais latente no perfil dos profissionais da pesca na Bahia e em alguns estados do Nordeste: elas, que até a década de 1990 eram minoritárias na categoria, hoje representam a maioria dos trabalhadores do setor registrados no Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Dos 114.966 registros no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira (SISRGP) do estado da Bahia, 66.676 são femininos, o equivalente a quase 58% do total, contra 48.282 masculinos, pouco mais de 42%. Juntos, fazem da Bahia o terceiro maior contingente da pesca e da aquicultura nacional, com 114.966 profissionais, o equivalente a 11% da mão-de-obra do setor no Brasil. Dos 1.030.166 registros de pesca profissional de todo o país, as mulheres são maioria na Bahia, e em apenas outros quatro dos 27 estados da Federação: Maranhão, Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Nacionalmente, os homens ainda são maioria, mas por com uma pequena margem de vantagem, com 51% da mão de obra masculina e 49% feminina. Para ter direito ao registro profissional, pescadores, pescadoras, mariqueiros e marisqueiras devem procurar a sua entidade de classe ou a Superintendência da Pesca em Salvador munidos de carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, NIS e titulo de eleitor.

Obras do novo Centro de Análise de Fibras da Abapa avançam

A obra de construção do novo Centro de Análise de Fibras da Abapa avança, em Luís Eduardo Magalhães. As equipes de engenharia contratadas seguem trabalhando para concluir a etapa da fundação, para depois seguir com a etapa de alvenarias, parte da cobertura do laboratório e implantação do sistema de climatização. Paralelo aos trabalhos no laboratório, o empreendimento dará início à construção de alvenaria e cobertura da área administrativa. Segundo o gerente do laboratório da Abapa, Sérgio Brentano, as obras em andamento preveem a conclusão dos serviços no final de outubro. A construção do novo laboratório possibilitará o aumento da capacidade de classificação da fibra dos produtores associados da entidade. “Com o dobro de equipamentos que serão instalados na nova estrutura, conseguiremos aumentar a capacidade de análises do laboratório, que deverá atingir 60 mil amostras analisadas por dia”, afirma. A estrutura terá uma área total de 9.619,97 m² de construção, dos quais 4.600 m² serão destinados ao novo laboratório, que abrange salas para a classificação com as máquinas HVI, classificação visual, recepção de amostras, armazenamento de malas e fardos, acondicionamento, além de um subsolo para área técnica da estrutura do laboratório. A área administrativa reservará espaço para o museu do algodão, salas de reuniões, cozinha, refeitório, banheiros, auditório com capacidade para cerca de 500 pessoas, dentre outros.

Câmara protocola CPI contra prefeita de Santo Amaro

Com o objetivo de apurar uma suposta irregularidade envolvendo bem público no município de Santo Amaro, Recôncavo Baiano, sem os devidos processos legais, os vereadores protocolaram a abertura de uma CPI na Câmara Municipal. O argumento dos parlamentares se baseia na possível comercialização da estrutura metálica de um terreno que foi desapropriado em favor de um empreendimento comercial a ser construído. De acordo com a Casa, outra CPI está sendo elaborada para apurar possíveis desvios de recursos da Educação, por parte da gestão da prefeita Alessandra Gomes (PSD), com o objetivo de realizar pagamento indenizatório no valor que já ultrapassa R$ 5 milhões de reais.

Reunião discute cenário epidemiológico das meningites

O cenário epidemiológico das meningites na Bahia foi discutido esta semana, durante a Reunião Ampliada sobre Meningites que ocorreu no auditório da Escola de Saúde Pública da Bahia, no Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José Maria de Magalhães Netto, na Avenida ACM. O evento é uma iniciativa da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), por meio da coordenação de Imunizações e Vigilância Epidemiológica das Doenças Imonopreveníveis (Civedi), em parceria com o Ministério Público estadual, Diretoria de Gestão do Cuidado (DGC), Instituto Couto Maia e Diretoria de Vigilância da Saúde de Salvador. A meningite é um processo inflamatório que atinge as meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, que pode ser causada por diversos agentes infecciosos como bactérias, vírus, fungos e parasitas, bem como por processos não infecciosos, a exemplo de neoplasias, traumatismos ou medicamentos. A vacina meningocócica C conjugada (MenC) foi implantada em 2010 no calendário de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Na rede pública estão disponíveis para crianças menores de um ano até quatro anos as vacinas Pneumocócicas 10 Valente Conjugada, Meningocócica C Conjugada, Pentavalente e BCG, que protegem contra alguns tipos de meningite bacteriana. A vacina meningocócica ACWY (conjugada) foi implantada na rotina de vacinação dos adolescentes em 2020, para as idades de 11 e 12 anos. Atualmente, diante da necessidade de intensificação vacinal, o Ministério da Sáude ampliou a oferta desta vacina para adolescentes de 13 e 14 anos de idade, sendo agora indicada para adolescentes de 11 a 14 anos.

Atricon recomenda participação em seminário do IRB e MEC

No intuito de manter o diálogo e atuação dos órgãos de controle externo no plano institucional, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) recomenda a divulgação e participação no Seminário de Ações Descentralizadas na Educação Básica. O evento, que será realizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pelo Ministério da Educação (MEC) nos dias 15 e 16 de maio, no Auditório do Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU), Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, em Brasília. O objetivo do encontro é promover o debate sobre as ações do MEC descentralizadas para estados e municípios, envolvendo gestores e os órgãos de controle, em especial aqueles dos tribunais de contas estaduais e municipais. Nesse sentido, o seminário busca apresentar as ações, dirimir dúvidas e esclarecer pontos operacionais. A abertura do evento será realizada pelo presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Na ocasião, será assinado o Acordo de Cooperação entre o MEC e o Instituto Rui Barbosa (IRB) sobre o objeto: cooperação técnica e operacional com vistas à elaboração de projetos e ações de interesse comum, voltados ao desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias e informações. O presidente da Atricon, Edilson Silva, lembra a importância dos Tribunais de Contas para a Educação Básica no Brasil. “Temos ótimos projetos em andamento em Rondônia, Pará, Alagoas, Goiás e outras localidades”, diz. “Esse seminário é importante para integrarmos ainda mais nossos esforços e ações”, avalia.

Embaixadores destacam forte potencial turístico da Bahia

O Congresso Internacional Salvador dos Holandeses – Entre a Monarquia Hispânica e os Países Baixos foi aberto terça-feira (23), no Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, no Corredor da Vitória, na capital baiana. O evento tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), e segue até hoje. Em pauta, debates sobre os 400 anos da ocupação holandesa em Salvador (1624), que durou apenas um ano, com a vitória da luta de luso-brasileiros e espanhóis, que, juntos, impediram a permanência dos holandeses em território baiano. A solenidade de abertura teve a participação da Embaixadora da Espanha no Brasil, María Fernández-Palacios; do Embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, André Driessen; da chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito, representando o secretário Maurício Bacelar; e do superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (Iphan), Hermano Guanais e Queiroz.

Cultura, religião e esporte aquecem turismo na Bahia

O último fim de semana foi marcado pela movimentação de visitantes na Bahia, gerada por duas micaretas e eventos dos segmentos religioso, esportivo e corporativista. As iniciativas tiveram o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), alcançando quatro zonas turísticas baianas. As micaretas aconteceram em Feira de Santana, nos Caminhos do Sertão; e Itagimirim, na Costa do Descobrimento. Os carnavais fora de época reuniram multidões e impactaram a economia dos municípios, que registraram hotéis cheios e aumento nas vendas do comércio, com a participação de baianos e turistas. Já em clima religioso, foi realizado o Festival Abala Entre Rios, na Costa dos Coqueiros, promovido por igrejas evangélicas, com momentos de oração e música gospel. O Complexo Poliesportivo da Bela Vista ficou lotado de fiéis da cidade anfitriã e dos municípios de Araçás, Esplanada, Cardeal da Silva, Inhambupe e Rio Real. Em Salvador, a Marina da Penha, na Ribeira, foi o ponto de partida da 2ª Copa Z6 VA’A (canoa polinésia), que percorreu 20 quilômetros até a Marina de Aratu, pelas águas da Baía de Todos-os-Santos. A competição reuniu atletas da Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. "Esse mar e essa energia da Bahia são um diferencial. O estado tem esse poder, que é tudo que a canoa gosta. É a terceira vez que venho aqui, mas é a primeira como remadora. Ainda vou à Igreja do Bonfim para minhas orações", relatou a atleta Taiana Bocaiúva, de Niterói (RJ).

Confira o Caderno Municípios:

>>>A transição energética na transformação das cidades

>>>Energia limpa impacta economias regionais

>>>O LabSolar

>>>Incentivos fiscais facilitam a instalação de usinas renováveis

>>>Crescimento da energia limpa

>>>Pan American Energy conclui obras de complexo eólico

>>>Estado é um dos líderes NO ramo DE geração distribuída

>>>Morro do Chapéu e Várzea Nova ganham complexo eólico

>>>Bahia é farol da transição energética no Brasil

