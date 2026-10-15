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Rodoviários de Salvador fazem assembleia para discutir fim do pagamento em dinheiro nos ônibus
Encontro acontece em dois turnos, na sede do Sindicato dos Rodoviários, em Brotas
Em meio ao debate sobre o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus, o Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador realiza uma assembleia, nesta quinta-feira, 15, para discutir o tema. O encontro acontece em dois turnos, tendo o primeiro iniciado às 9h, e o segundo marcado para 15h, ambos da sede, localizada no bairro de Brotas.
Segundo o anúncio, o encontro é realizado para debater a recente medida da Prefeitura de Salvador, que prevê o fim gradual do pagamento em dinheiro nos ônibus, começando pelo sistema BRT.
"Essa mudança levanta questionamentos e preocupações sobre o futuro dos cobradores e cobradoras e a preservação dos postos de trabalho da nossa categoria. Por isso, este é o momento de nos reunirmos, discutirmos os impactos dessa medida e fortalecermos a nossa luta em defesa dos direitos e dos empregos dos trabalhadores rodoviários", disse o comunicado do sindicato.
Rodoviários cobram garantia de empregos com o fim do dinheiro nos ônibus
Em reunião ocorrida na última semana, a Comissão de Negociação do Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador esteve reunida com o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza.
Durante a audiência, o titular da Semob garantiu à liderança comunitária e trabalhista que a transição para a bilhetagem 100% digital não vai acarretar a demissão de cobradores neste momento.
Apesar da garantia inicial, o sindicato reforçou a importância crucial desses profissionais, hoje defendidos pela categoria sob a nomenclatura de agentes de bordo.
De acordo com a entidade, a atuação desses trabalhadores vai além da arrecadação de tarifas, sendo indispensável para o auxílio operacional ao motorista e no suporte a passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.
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Entenda o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus de Salvador
A Semob determinou a substituição progressiva do pagamento em dinheiro por meios eletrônicos nos ônibus de Salvador. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial do Município e prevê que a retirada do pagamento em espécie ocorrerá gradualmente, com definição das linhas que deixarão de aceitar dinheiro a bordo.
A mudança começa pelo BRT, que já opera sem cobradores, e inclui a implementação do pagamento por QR Code. A previsão divulgada é de que, caso a solução seja bem aceita, ela seja posteriormente ampliada para outros ônibus do sistema.
A discussão, porém, ultrapassa a forma de pagamento da passagem e envolve o futuro dos trabalhadores que atualmente atuam como cobradores. Para o sindicato, qualquer alteração que possa afetar esses profissionais precisa ser debatida antes de avançar.