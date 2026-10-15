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Rodoviários de Salvador fazem assembleia para discutir fim do pagamento em dinheiro nos ônibus

Encontro acontece em dois turnos, na sede do Sindicato dos Rodoviários, em Brotas

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
MASSA / PORTAL Entrega de mais de 700 novos ônibus, Monumento Luís Eduardo Magalhães, 1º Av. CAB. Repórter: Bruno Dias. Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE Data 19/09/2026
MASSA / PORTAL Entrega de mais de 700 novos ônibus, Monumento Luís Eduardo Magalhães, 1º Av. CAB. Repórter: Bruno Dias. Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE Data 19/09/2026 - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Em meio ao debate sobre o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus, o Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador realiza uma assembleia, nesta quinta-feira, 15, para discutir o tema. O encontro acontece em dois turnos, tendo o primeiro iniciado às 9h, e o segundo marcado para 15h, ambos da sede, localizada no bairro de Brotas.

Segundo o anúncio, o encontro é realizado para debater a recente medida da Prefeitura de Salvador, que prevê o fim gradual do pagamento em dinheiro nos ônibus, começando pelo sistema BRT.

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"Essa mudança levanta questionamentos e preocupações sobre o futuro dos cobradores e cobradoras e a preservação dos postos de trabalho da nossa categoria. Por isso, este é o momento de nos reunirmos, discutirmos os impactos dessa medida e fortalecermos a nossa luta em defesa dos direitos e dos empregos dos trabalhadores rodoviários", disse o comunicado do sindicato.

Rodoviários cobram garantia de empregos com o fim do dinheiro nos ônibus

Em reunião ocorrida na última semana, a Comissão de Negociação do Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador esteve reunida com o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza.

​Durante a audiência, o titular da Semob garantiu à liderança comunitária e trabalhista que a transição para a bilhetagem 100% digital não vai acarretar a demissão de cobradores neste momento.

Apesar da garantia inicial, o sindicato reforçou a importância crucial desses profissionais, hoje defendidos pela categoria sob a nomenclatura de agentes de bordo.

De acordo com a entidade, a atuação desses trabalhadores vai além da arrecadação de tarifas, sendo indispensável para o auxílio operacional ao motorista e no suporte a passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.

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Entenda o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus de Salvador

A Semob determinou a substituição progressiva do pagamento em dinheiro por meios eletrônicos nos ônibus de Salvador. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial do Município e prevê que a retirada do pagamento em espécie ocorrerá gradualmente, com definição das linhas que deixarão de aceitar dinheiro a bordo.

A mudança começa pelo BRT, que já opera sem cobradores, e inclui a implementação do pagamento por QR Code. A previsão divulgada é de que, caso a solução seja bem aceita, ela seja posteriormente ampliada para outros ônibus do sistema.

A discussão, porém, ultrapassa a forma de pagamento da passagem e envolve o futuro dos trabalhadores que atualmente atuam como cobradores. Para o sindicato, qualquer alteração que possa afetar esses profissionais precisa ser debatida antes de avançar.

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rodoviários Salvador sindicato dos rodoviários

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