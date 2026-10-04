Banhista se afoga e morre em praia de Salvador neste domingo (4/10)

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Um banhista se afogou e morreu na Praia do Buracão, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã deste domingo, 4. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) chegou a prestar socorro, mas a vítima não resistiu.

As informações preliminares registraram a presença do helicóptero dos bombeiros, mas não identificaram a identidade do banhista.