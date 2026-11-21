Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um acidente na tarde deste sábado, 21, próximo à Unijorge, na Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, já causa lentidão no trânsito, sentido centro da cidade.

Relatos dão conta de que a colisão ocorreu entre um carro de passeio e um caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local. Não há informações sobre a existência vítimas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As circunstâncias que causaram o acidente ainda são desconhecidas. O A TARDE entrou em contato com a PM para obter mais informações, mas até a publicação desta matéria, não teve retorno. Em atualização.