SALVADOR
Carnaval na Barra vira alvo de investigação do Ministério Público
Abertura do inquérito ocorre após uma solicitação da Associação dos Moradores
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito para investigar possíveis danos e impactos provocados pela realização do Carnaval no Farol da Barra, um dos principais cartões-postais de Salvador.
Além de apurar os eventuais efeitos da festa sobre o monumento histórico, o procedimento busca identificar medidas que possam minimizar os impactos, caso sejam constatados. O Ministério Público, entretanto, não especificou quais problemas estão sob investigação.
Moradores defendem retirada do Carnaval da Barra
A abertura do inquérito ocorre após uma solicitação da Associação dos Moradores e Amigos da Barra (Amabarra), entidade que defende a transferência da festa para outra região de Salvador.
Na avaliação da associação, o Carnaval atingiu proporções incompatíveis com a estrutura do bairro, comprometendo a rotina dos moradores.
Entre as principais reclamações estão:
- as restrições de circulação antes e durante a festa;
- a permanência prolongada das estruturas montadas para o evento;
- o barulho das apresentações musicais.
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Mudança de circuito é discutida desde 2022
A possibilidade de retirar o Carnaval da Barra é discutida desde 2022, quando ganhou força a proposta de transferir o circuito para o trecho da orla entre os bairros da Boca do Rio e Patamares.
Desde então, o assunto tem gerado debates, mas nenhuma mudança foi oficialmente definida.
Até o momento, os circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) seguem como os principais palcos do Carnaval de Salvador de 2027.