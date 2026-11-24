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O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito para investigar possíveis danos e impactos provocados pela realização do Carnaval no Farol da Barra, um dos principais cartões-postais de Salvador.

Além de apurar os eventuais efeitos da festa sobre o monumento histórico, o procedimento busca identificar medidas que possam minimizar os impactos, caso sejam constatados. O Ministério Público, entretanto, não especificou quais problemas estão sob investigação.

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Moradores defendem retirada do Carnaval da Barra

A abertura do inquérito ocorre após uma solicitação da Associação dos Moradores e Amigos da Barra (Amabarra), entidade que defende a transferência da festa para outra região de Salvador.

Na avaliação da associação, o Carnaval atingiu proporções incompatíveis com a estrutura do bairro, comprometendo a rotina dos moradores.

Entre as principais reclamações estão:

as restrições de circulação antes e durante a festa;

a permanência prolongada das estruturas montadas para o evento;

o barulho das apresentações musicais.

Mudança de circuito é discutida desde 2022

A possibilidade de retirar o Carnaval da Barra é discutida desde 2022, quando ganhou força a proposta de transferir o circuito para o trecho da orla entre os bairros da Boca do Rio e Patamares.

Desde então, o assunto tem gerado debates, mas nenhuma mudança foi oficialmente definida.

Até o momento, os circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) seguem como os principais palcos do Carnaval de Salvador de 2027.