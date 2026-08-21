Campanha de multivacinação começa com Dia D neste sábado em Salvador

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Dia D da Campanha de Multivacinação acontecerá neste sábado, 22, em Salvador e em toda a Bahia. Ação terá abertura oficial às 8h30 com vacinas disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde.

Serão ofertadas 20 vacinas do Calendário Nacional destinadas a crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a caderneta vacinal para proteção de doenças graves, como tuberculose , meningites e cânceres associados ao HPV.

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A campanha segue até 1º de setembro em toda a Bahia, que até o momento já recebeu cerca de 12,8 milhões de doses, entre vacinas contra influenza, sarampo (tríplice viral) e poliomielite.

Confira as vacinas disponíveis

Durante o Dia D, serão aplicadas vacinas conforme a faixa etária, o histórico vacinal e a indicação. Entre as disponíveis estão:

BCG;

Hepatite B recombinante;

Penta (DTP/Hib/HB);

Pólio inativada VIP;

Rotavírus humano;

Pneumo 10-v e 20-v;

Meningo C;

Influenza;

Covid-19;

Febre amarela;

Meningo ACWY;

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);

Varicela;

DTP;

Hepatite A;

Pneumo 23-v;

dT;

HPV 4;

Dengue tetravalente.

Pneumo 20 é incluída na lista

A vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano, passa a fazer parte da campanha pela primeira vez.

O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, incluindo pneumonias e meningites, e é indicado para crianças menores de 5 anos, conforme o esquema vacinal.

A estratégia busca ampliar as coberturas vacinais, fortalecer a proteção coletiva e facilitar o acesso às vacinas ofertadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a prevenção de doenças imunopreveníveis em todo o país.

Campanha reforça a proteção ao sarampo

Durante o início da campanha, o Ministério da Saúde irá manter a vacinação contra o sarampo apenas em três cidades paulistas, Guarulhos, São Bernardo do Campo; e na capital, para pessoas de 6 meses a 59 anos. Mas, no Dia D e até o fim da campanha, a proteção contra o sarampo também pode ser atualizada em todos os estados.

A vacina de rotina contra o sarampo é indicada para todas as pessoas entre 12 meses e 59 anos de idade.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância de manter a vacinação atualizada para evitar o retorno de doenças já eliminadas no país, como o sarampo, que em 2024 voltou a ter circulação no Brasil.

“Este é um momento importante para todo o país. Embora o Brasil tenha eliminado algumas doenças, como a poliomielite, é fundamental manter a vacinação em dia para evitar a reintrodução dessas doenças”, destacou o ministro.

