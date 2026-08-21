VACINA
Campanha de multivacinação começa com Dia D neste sábado em Salvador
Ação segue até 1º de setembro em todas as Unidades Básicas de Saúde
Dia D da Campanha de Multivacinação acontecerá neste sábado, 22, em Salvador e em toda a Bahia. Ação terá abertura oficial às 8h30 com vacinas disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde.
Serão ofertadas 20 vacinas do Calendário Nacional destinadas a crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a caderneta vacinal para proteção de doenças graves, como tuberculose , meningites e cânceres associados ao HPV.
A campanha segue até 1º de setembro em toda a Bahia, que até o momento já recebeu cerca de 12,8 milhões de doses, entre vacinas contra influenza, sarampo (tríplice viral) e poliomielite.
Confira as vacinas disponíveis
Durante o Dia D, serão aplicadas vacinas conforme a faixa etária, o histórico vacinal e a indicação. Entre as disponíveis estão:
- BCG;
- Hepatite B recombinante;
- Penta (DTP/Hib/HB);
- Pólio inativada VIP;
- Rotavírus humano;
- Pneumo 10-v e 20-v;
- Meningo C;
- Influenza;
- Covid-19;
- Febre amarela;
- Meningo ACWY;
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
- Varicela;
- DTP;
- Hepatite A;
- Pneumo 23-v;
- dT;
- HPV 4;
- Dengue tetravalente.
Pneumo 20 é incluída na lista
A vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano, passa a fazer parte da campanha pela primeira vez.
O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, incluindo pneumonias e meningites, e é indicado para crianças menores de 5 anos, conforme o esquema vacinal.
A estratégia busca ampliar as coberturas vacinais, fortalecer a proteção coletiva e facilitar o acesso às vacinas ofertadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a prevenção de doenças imunopreveníveis em todo o país.
Campanha reforça a proteção ao sarampo
Durante o início da campanha, o Ministério da Saúde irá manter a vacinação contra o sarampo apenas em três cidades paulistas, Guarulhos, São Bernardo do Campo; e na capital, para pessoas de 6 meses a 59 anos. Mas, no Dia D e até o fim da campanha, a proteção contra o sarampo também pode ser atualizada em todos os estados.
A vacina de rotina contra o sarampo é indicada para todas as pessoas entre 12 meses e 59 anos de idade.
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O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância de manter a vacinação atualizada para evitar o retorno de doenças já eliminadas no país, como o sarampo, que em 2024 voltou a ter circulação no Brasil.
“Este é um momento importante para todo o país. Embora o Brasil tenha eliminado algumas doenças, como a poliomielite, é fundamental manter a vacinação em dia para evitar a reintrodução dessas doenças”, destacou o ministro.