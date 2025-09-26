Menu
JURÍDICO

Congresso reúne autoridades internacionais para debater direito

O II Congresso Internacional - Diálogos Humanistas contou com presença da magistratura baiana e nacional

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 8:12 h | Atualizada em 26/09/2025 - 9:48
Mesa contou com autoridades nacionais e internacionais
Mesa contou com autoridades nacionais e internacionais

Salvador sediou a abertura do II Congresso Internacional - Diálogos Humanistas, nesta quinta-feira, 25. O evento contou com a presença da magistratura baiana, além de diversas autoridades do Brasil e estrangeiras, advogados, promotores de justiça, membros de tribunais de contas, defensores públicos e acadêmicos.

O evento organizado pelo ICIS em parceria com a EMAB e diversas instituições de ensino superior, evidencia o protagonismo e a importância da capital baiana no cenário jurídico contemporâneo.

O vice-presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), juiz Eldsamir Mascarenhas, bem como o Des. Cássio Miranda (TJ-BA), prestigiaram a abertura do evento, juntamente com o juiz Marcelo Lagrota, Diretor-Geral da Escola de Magistrados da Bahia (EMAB) que presidiu a conferência magna do Prof Titular de Direito Internacional da USP, Dr. Paulo Casella.

A professora de Direito Internacional, Alberta Fabbricotti, membro do corpo docente do Doutoramento em Direito Público, Comparado e Internacional da Universidade La Sapienza de Roma, abordou o tema da Destruição intencional do patrimônio cultural da humanidade.

O pesquisador em Direito Internacional Público na Universidade de Genebra, Dr Federico Travan discorreu sobre os conflitos no mundo e as polêmicas atuais sobre o direito internacional público, seguido a palestra do procurador-Geral de Justiça Militar da Itália, Marco de Paolis que abordou a imprescritibilidade dos crimes de guerra e a aplicação do Direito internacional.

Congresso Internacional Direito justiça Salvador

