Da saúde à educação: conheça os trabalhos sociais da Mansão do Caminho

Distribuição de cesta básica na Mansão do Caminho - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Concluindo a sua missão no universo espírita no Brasil, aos 98 anos, o líder espírita Divaldo Franco, deu o seu último adeus na noite de segunda-feira, 13, em Salvador. Além de milhares de admiradores e fieis, o médium deixa uma herança de serviço social para ínumeras pessoas em situação de vulnerabilidade.

Parte de sua vida, que se iniciou em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, foi dedicada ao espiritismo, mas concomitantemente a isso, ao ato de servir ao próximo, como foi a sua missão vívida e notória com obras sociais.

Um exemplo disso é a instituição Mansão do Caminho, fundada em 1952, por Divaldo e Nilson de Souza Pereira, mais conhecido como Tio Nilson. Localizada em Pau da Lima, em Salvador, onde também está localizada a sua residência, a instituição é um espaço renomado pelas ações sociais a pessoas em vulnerabilidade social através de auxílio material, educacional e espiritual.

A instituição sobrevive por doações da sociedade civil e por doações de empresas parceiras, e recebe diariamente mais de 5 mil pessoas. Os serviços oferecidos da Mansão do Caminho são distribuídos pelo setor de educação, ação social e saúde. Após a administração comandada impecavelmente pelo médium, as obras sociais que antes eram dedicadas por Divaldo estão sendo presididas por Mário Sérgio Pintus.

Transformação pela educação

Mais de 2 mil alunos são beneficiados todos os dias pelo Departamento Educacional da Mansão do Caminho. As crianças iniciam a sua jornada educacional na Instituição na Creche A Manjedoura, a partir de 3 meses de idade, podendo continuar seus estudos até o ensino médio, no Colégio Nilson de Souza Pereira.

São oferecidas as oportunidades através da Creche A Manjedoura, que acolhe diariamente 215 crianças de 3 meses a 3 anos de idade; o Jardim de Infância Esperança, que atende crianças a partir dos 3 anos de idade, provenientes da creche; a Escola Alvorada Nova (pré-escola), que atende cerca de 175 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos; a Escola Allan Kardec de Pirajá, para crianças com faixa etária de 4 a 14 anos, a Escola de 1º Grau Jesus Cristo – que inclui o fundamental I e II – e o Colégio Nilson de Souza Pereira, que é centrado no ensino médio.

Crianças recebem cuidados de higiene até à alimentação | Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

A Instituição oferece várias atividades extracurriculares, como é exemplo do Centro Socioassistencial Integrado Ana Franco, no contraturno da Escola de 1º Grau Jesus Cristo, da Escola Allan Kardec de Pirajá e do Colégio Nilson de Souza Pereira. São oferecidos serviços através de cursos artísticos e profissionalizantes.

Os editais para participação de interessados são divulgados no site e são impressos na portaria da Mansão do Caminho.

Combate à pobreza

No campo social, a Mansão do Caminho possui a Caravana Auta de Souza, que promove atividades socorristas diárias, oferecendo auxílio a mais de 500 pessoas em estado de vulnerabilidade social, com patologias graves, idosos e gestantes.

Ainda conta com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na Mansão de Caminho, que presta serviços de mediação e conciliação para a comunidade; o Centro de Apoio Familiar Hildete Franco, para promover cursos profissionalizantes básicos para auxiliar no ingresso ao mercado de trabalho; o Grupo de Ação Comunitária Lygia Banhos, com a fomentação da caridade a pessoas vulneráveis; o Projeto Encontros de Cidadania da Melhor Idade, com a aplicação de oficinas com atividades lúdicas e pedagógicas relacionadas à temática da pessoa idosa e as Campanhas de Natal com doações de cestas básicas.

Além disso, ainda conta com o Centro Socioassistencial Integrado Ana Franco, com o desenvolvimento de atividades extraescolares, com cursos artísticos e profissionalizantes para os alunos matriculados.

Saúde ao povo

Um dos serviços mais conhecidos do Mansão do Caminho são os médicos. Na instituição são oferecidas 34 especialidades, de forma gratuita, para população em situação de vulnerabilidade social por meio do Centro de Saúde, do Laboratório de Análises Clínicas e do Dispensário.

O departamento é distribuído pelo Laboratório Dr. Bezerra de Menezes, que presta atendimento ambulatorial aos alunos, funcionários e pessoas assistidas pela Instituição; pelo Centro de Saúde José Carneiro de Campos, uma unidade que oferece especialidades médicas para pessoas carentes; pelo Dispensário Ieunice Bispo, uma farmácia para oferecer medicação gratuita e um Grupo de Estudo em Saúde, que realiza atividades contínuas ou temporárias nas áreas Educativas, Grupos de Gestantes e Idosos, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Arteterapia e Yoga

Um último adeus

Divaldo Franco lutava contra um câncer de bexiga desde novembro do ano passado e ontem, teve falência múltiplas de órgãos. Sua morte foi lamentada por inúmeros fieis e admiradores, figuras públicas e entidades públicas e privadas.

Divaldo teve falência múltipla de órgão | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O médium descobriu o câncer ainda na fase inicial e imediatamente começou a tratar a doença. O tratamento foi feito com sessões de radioterapia associadas a “pequenas doses” de quimioterapia.

No último mês, Divaldo estava com um quadro deliciado e estava recebendo serviços de home care, em suas residência localizada na Mansão do Caminho.