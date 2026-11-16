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A tradicional Festa de Santa Bárbara, celebrada no dia 4 de dezembro, provocará mudanças no trânsito e no estacionamento de veículos em diversas ruas do Centro Histórico de Salvador. A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estabeleceu um esquema especial de circulação, com interdições, desvios e instalação de barreiras para garantir a segurança dos participantes da celebração.

As alterações começarão às 4h, com a proibição de estacionamento na Ladeira Revolta dos Malês, e serão ampliadas ao longo da manhã. O Largo do Pelourinho ficará interditado ao tráfego de veículos das 8h às 20h.

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A operação também afetará a Avenida José Joaquim Seabra, conhecida como Baixa dos Sapateiros, além de vias próximas ao Terreiro de Jesus, Praça da Sé e Rua da Misericórdia. As medidas estão previstas no Diário Oficial do Município (DOM) publicado nesta segunda-feira, 16.

Confira os horários das interdições

A Transalvador estabeleceu diferentes horários para as restrições, conforme a movimentação prevista durante a festa.

Das 4h às 13h : estacionamento proibido nos dois lados da Ladeira Revolta dos Malês, para reserva de vagas destinadas a veículos oficiais do Corpo de Bombeiros.

: estacionamento proibido nos dois lados da Ladeira Revolta dos Malês, para reserva de vagas destinadas a veículos oficiais do Corpo de Bombeiros. Das 5h às 16h: instalação de barreiras fixas na parte baixa da Ladeira Ramos de Queiroz, no encontro da Rua das Flores com a Ladeira Ramos de Queiroz e no cruzamento da Rua do Tabuão com a Rua Caminho Novo do Taboão.

instalação de barreiras fixas na parte baixa da Ladeira Ramos de Queiroz, no encontro da Rua das Flores com a Ladeira Ramos de Queiroz e no cruzamento da Rua do Tabuão com a Rua Caminho Novo do Taboão. Das 7h às 16h: barreira semifixa no cruzamento da Rua Engenheiro João Pimenta Bastos com a Rua Siqueira Campos.

barreira semifixa no cruzamento da Rua Engenheiro João Pimenta Bastos com a Rua Siqueira Campos. Das 7h às 16h: desvios de tráfego na Avenida J. J. Seabra (Aquidabã), no encontro da avenida com a Rua Padre Agostinho Gomes e na região do cruzamento entre as ruas Siqueira Campos e Engenheiro João Pimenta Bastos, onde ônibus e caminhões terão acesso proibido.

desvios de tráfego na Avenida J. J. Seabra (Aquidabã), no encontro da avenida com a Rua Padre Agostinho Gomes e na região do cruzamento entre as ruas Siqueira Campos e Engenheiro João Pimenta Bastos, onde ônibus e caminhões terão acesso proibido. A partir das 8h: instalação de barreiras móveis em seis pontos do Centro Histórico.

instalação de barreiras móveis em seis pontos do Centro Histórico. Das 8h às 20h: interdição do tráfego de veículos no Largo do Pelourinho.

interdição do tráfego de veículos no Largo do Pelourinho. A partir das 10h: instalação de barreiras móveis progressivas e interdições em vias utilizadas durante a celebração.

Ruas terão bloqueios progressivos

A partir das 10h, a circulação de veículos será interrompida progressivamente em trechos do Centro Histórico, conforme a necessidade de passagem dos participantes.

As vias afetadas serão:

Largo do Terreiro de Jesus;

Praça da Sé;

Rua da Misericórdia;

Ladeira Revolta dos Malês;

Avenida José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros);

Rua Padre Agostinho Gomes, nas proximidades do Museu Casa do Benin;

Largo do Pelourinho, ponto de chegada.

Para controlar a circulação, a Transalvador também instalará barreiras móveis progressivas em 11 pontos, incluindo acessos pela Ladeira do Prata, Ladeira do Desterro, Largo de São Miguel, Ladeira da Saúde e Ladeira do Ferrão.

Os bloqueios serão implantados conforme o avanço da movimentação nas ruas.

Veja as rotas alternativas

Os motoristas que precisarem acessar a região da Baixa dos Sapateiros deverão utilizar os trajetos alternativos definidos pela Transalvador.

Para quem vem do Centro da cidade com destino à Baixa dos Sapateiros:

Rua do Pau da Bandeira, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Comércio e Túnel Américo Simas.

Para quem vem das Sete Portas ou da Bonocô com destino à Baixa dos Sapateiros:

Vale do Nazaré, Avenida Joana Angélica e Saúde.

A recomendação é que os condutores considerem as alterações ao planejar seus deslocamentos, especialmente durante a manhã e o início da tarde, quando haverá maior número de bloqueios.

Moradores terão acesso garantido

Apesar das interdições, a portaria assegura o acesso de moradores e pessoas domiciliadas nas vias afetadas, mediante apresentação de comprovante de endereço, como contas de água, energia elétrica ou telefone.

Na Rua Direita de Santo Antônio, no encontro com a Rua dos Marchantes, haverá controle de circulação para permitir a entrada de residentes e o acesso ao Hotel do Carmo pelo contrafluxo.

A Transalvador informou, por meio da portaria, que o tráfego somente retornará à normalidade após avaliação das condições de circulação pela autarquia.

Festa de Santa Bárbara

A Festa de Santa Bárbara é uma das celebrações religiosas e culturais tradicionais de Salvador, reunindo manifestações do catolicismo e das religiões de matriz africana.

A comemoração integra o calendário oficial do município e costuma atrair fiéis, moradores e visitantes ao Centro Histórico, especialmente às regiões do Pelourinho e da Baixa dos Sapateiros.