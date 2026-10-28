Ídolo do basquete, Hortência realiza Abertura do Mulher + Comércio em Salvador

Está aberta oficialmente a segunda edição do “Mulher + Comércio – Conexões Femininas nos Negócios”, projeto do Sistema Comércio BA (Fecomércio) e do Sebrae/BA. Voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, a iniciativa contou com a participação de Hortência, ídolo do basquete nacional, em sua abertura, nesta quarta-feira, 28.

Palestrando sobre o tema “Transformando desafios em oportunidades: liderança e inovação para crescer”, a atleta destacou a importância do protagonismo feminino na liderança, no ambiente empresarial e no empreendedorismo.

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“Eu acho que a gestão que o atleta faz da pressão, dos objetivos, de ganhar e de perder, tem muito a ver com as pessoas que não estão no meio do esporte, com as empresas, as mulheres e os homens”, disse ela durante uma coletiva de imprensa no evento.

“Quando você é talentosa e sabe que tem o seu talento, é só você estar disposta a sofrer para poder atingir os seus objetivos. Até porque sem sofrimento, dedicação e sem foco, você não vai conseguir conquistar”, completou.

A ex-jogadora ainda aproveitou para aconselhar mulheres que não conseguem empreender por medo, pela violência ou pela falta de políticas públicas. Ela destacou que veio de um meio majoritariamente machista no basquete, mas conseguiu abrir espaço para outras mulheres conseguirem brilhar.

“Nós vamos encontrar dificuldade, mas nós somos poderosas e vamos abrir o caminho. A gente já abriu muito. Já estamos conquistando e já conquistamos muito. Porém nós temos muito a conquistar ainda e não podemos nos entregar”, disparou.

Mulheres são protagonistas

Programa Mulher + Comércio está em sua segunda edição - Foto: Luiza Nascimento | Ag. A TARDE

Com o lema “Conexões Femininas nos Negócios”, o Mulher + Comércio 2026 conta com uma programação recheada neste dois dias, 28 e 29. As palestras, workshops e aulas práticas integram uma mobilização voltada à valorização do empreendedorismo feminino, à geração de conexões estratégicas e ao compartilhamento de experiências.

Coordenadora da Câmara da Mulher Empresária (CME) da Fecomércio-BA, Ana Carolina Alonso destaca que o programa não é apenas um evento voltado para mulheres, mas sim uma rede de conexão e movimento entre elas.

“Eu gosto de dizer que o Mulher + Comércio não é só um evento, é um movimento que aproxima empreendedoras de outras empreendedoras e de empresárias de sucesso que já alcançaram o seu caminho para que uma incentive a outra”, afirmou.

“É muito engrandecedor ver a nossa casa cheia e saber que o nosso trabalho tem conseguido alcançar cada vez mais empreendedoras. Por isso, estejam perto de outras empreendedoras, se unam em rede e busquem as entidades associativistas, porque o caminho é muito mais facilitado quando a gente tem alguém que ajuda e que puxa a gente para o caminho certo”, completou.

Participante do projeto, Denise Matos confirma que a proposta do Mulher + Comércio funciona e que já está sentindo que as aulas irão agregar ainda mais no seu negócio.

“Acabei de sair de uma oficina lá do SENAC sobre inteligência artificial no mundo dos negócios. Realmente, aprendi muito além do que eu já sei e vai agregar muito nos meus negócios, nos meus atendimentos, nos meus serviços”, disse ela à reportagem do A Tarde.

A empreendedora Manaiá Brasil também reforça que o evento é uma ponte para colocar mais mulheres no protagonismo e em conexão com outros grupos. “Uma oportunidade excelente para as mulheres micro e empreendedoras, porque aqui a gente consegue conhecer mulheres e criar um laço de fortaleza, enquanto uma ajuda a outra”, afirmou.

Programas voltados para o empreendedorismo

Representantes da Fecomércio e do Sebrae no evento - Foto: Luiza Nascimento | Ag. A TARDE

Além do Mulher + Comércio, a Fecomércio e o Sebrae realizam programas voltados para o empreendedorismo feminino durante todo o ano. Diretor de administração e finanças do Sebrae, Victor Lopes destacou que os projetos seguem durante todo o ano.

“Temos programas dentro do Sebrae, como o Sebrae Delas, exatamente para promover a mulher empreendedora. Então, vemos que as mulheres têm algumas dificuldades e temos trabalhado isso, porque sabemos que existem alguns preconceitos”, disse ele.

“Então, é muito importante unirmos esforços exatamente para que possamos promover esse público que é tão presente e que precisa realmente empreender”, destacou.

Presidente da Fecomércio, Kelsor Fernandes aproveitou para exaltar mais uma edição do programa Mulher + Comércio. “Nós estamos um movimento extremamente feliz com isso, de poder estar com mulheres empreendedoras, que muitas vezes têm muita dificuldade de tocar o seu negócio, porque a mulher normalmente tem uma segunda ou terceira jornada”, afirmou.

“Então, a Fecomércio, o Sistema Comércio da Bahia tem a obrigação de auxiliar essa empreendedora no seu dia a dia e é isso que nós estamos fazendo aqui, lançando a segunda edição, para que a gente possa trocar informações, capacitação e conhecimento”, concluiu.