IRPF: universidade promove curso gratuito para declaração

Curso online será realizado no dia 15 de março - Foto: Freepik

A Unijorge, por meio do Núcleo de Gestão Contábil (NGC) do curso de Ciências Contábeis, vai realizar uma série de ações gratuitas para orientar e ajudar os contribuintes no período de declaração do Imposto de Renda 2025. A primeira iniciativa será o curso de extensão on-line "Quer aprender a declarar seu Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF?", que será realizado no dia 15 de março, sábado, às 8h.

O curso será ministrado pela professora da Unijorge, contadora, advogada e perita contábil, Patrícia Lucena, e pelo coordenador do curso de Ciências Contábeis da instituição, Adriano Araújo.

Com abordagem dinâmica e interativa, terá orientações sobre todo o processo de declaração, além de esclarecer questões dos participantes e explicar as mudanças anunciadas pela Receita Federal para este ano.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site. O curso oferece certificado de participação de quatro horas. Após a inscrição, o link de acesso para o evento será enviado por e-mail.