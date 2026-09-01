SALVADOR
Metrô terá operação especial para jogo entre Vitória e Vasco; veja mudanças
Partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil
Torcedores que vão acompanhar o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil entre Vitória e Vasco, nesta quarta-feira, 2, contarão com uma operação especial do Metrô Bahia. A partida será realizada às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.
O sistema metroviário funcionará normalmente, das 5h à 0h, mas terá reforço nas equipes e no número de viagens para atender ao aumento da demanda de passageiros.
A operação contará com mais Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), principalmente nas estações Flamboyant e Pirajá, que devem concentrar o fluxo de torcedores com destino ao estádio.
A quantidade de viagens dos trens também poderá ser ampliada conforme a demanda registrada ao longo do dia. A movimentação dos passageiros será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá realizar ajustes na operação sempre que necessário.
De acordo com Maria Eduarda Studart, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia, as equipes estarão preparadas para atender o público antes e depois da partida.
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"Nossos colaboradores estão preparados para atender os clientes que irão acompanhar a partida. Teremos reforço de equipes nas estações com maior demanda e acompanhamento em tempo real da operação para oferecer uma viagem segura e organizada antes e após o jogo", afirma.