Profissionais do Grupo A TARDE vencem Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026

A repórter e editora Bianca Carneiro, do Portal A TARDE, e o fotojornalista Uendel Galter, do Grupo A TARDE, foram os vencedores das categorias Melhor Texto e Melhor Fotografia, respectivamente, no Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026.

A cerimônia de premiação acontece na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no bairro do Stiep, em Salvador, na noite desta terça-feira, 15.

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Bianca Carneiro conquistou o primeiro lugar na categoria Melhor Texto com a reportagem “Cerveja, cacau e arte: como indígenas baianos transformam a floresta em renda coletiva”. O trabalho aborda iniciativas de povos indígenas da Bahia que utilizam conhecimentos, recursos e produtos da floresta para gerar renda de forma coletiva e fortalecer suas comunidades.

"O Prêmio Sebrae é como se fosse o Oscar realmente do jornalismo baiano. Eu que cubro cultura, estou me sentindo assim como uma premiada de Oscar e é muito significativo para mim porque é o primeiro prêmio de jornalismo que eu ganho. Eu sempre persegui coisas na minha carreira e esse é o meu primeiro prêmio. Estou muito orgulhosa do meu trabalho", afirma Bianca.

Já Uendel Galter foi reconhecido na categoria Melhor Fotografia pelo trabalho “Mãos que trançam: como um saber ancestral virou negócio e renda”, produzido em matéria para o Jornal MASSA!. A fotografia destaca a relação entre tradição, trabalho e geração de renda a partir de um saber transmitido entre gerações. Confira foto ganhadora aqui.

"Para mim, é especial ganhar o primeiro lugar... Ter sido feito pelo Massa, através do Massa, para mim, foi muito relevante nesse processo, até mesmo para ganhar. A liberdade de escolher a foto, a liberdade de trocar ideia com a Amanda, que é uma pessoa incrível, e, enfim, é isso. Estou feliz pra caramba", comemora Galter.

Os dois profissionais representam diferentes áreas do jornalismo e foram premiados por trabalhos que destacam histórias de empreendedorismo, cultura, identidade e geração de renda na Bahia.

A conquista reforça a presença do Grupo A TARDE entre os destaques da edição 2026 do Prêmio Sebrae de Jornalismo, que reconhece trabalhos jornalísticos voltados à cobertura do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico e social do Brasil.